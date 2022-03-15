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В Петербурге загорелся научно-технический центр "Заслон"
В Петербурге загорелся научно-технический центр "Заслон" - РИА Новости, 15.03.2022
В Петербурге загорелся научно-технический центр "Заслон"
Крупный пожар возник в научно-техническом центре по разработке и производству высокотехнологичной продукции в Московском районе Санкт-Петербурга,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:09
2022-03-15T15:09
2022-03-15T15:09
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Крупный пожар возник в научно-техническом центре по разработке и производству высокотехнологичной продукции в Московском районе Санкт-Петербурга, предварительная площадь возгорания - более 200 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительной информации, площадь пожара составляет свыше 200 квадратных метров. Данные о пострадавших уточняются.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург
В Петербурге загорелся научно-технический центр "Заслон"
Научно-технический центр "Заслон" загорелся на 200 "квадратах" в Петербурге
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Крупный пожар возник в научно-техническом центре по разработке и производству высокотехнологичной продукции в Московском районе Санкт-Петербурга, предварительная площадь возгорания - более 200 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На улице Коли Томчака горит здание научно-технического центра "Заслон" по производству высокотехничного оборудования", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, площадь пожара составляет свыше 200 квадратных метров. Данные о пострадавших уточняются.