https://ria.ru/20220315/pozhar-1778272321.html

В Петербурге загорелся научно-технический центр "Заслон"

В Петербурге загорелся научно-технический центр "Заслон" - РИА Новости, 15.03.2022

В Петербурге загорелся научно-технический центр "Заслон"

Крупный пожар возник в научно-техническом центре по разработке и производству высокотехнологичной продукции в Московском районе Санкт-Петербурга,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:09

2022-03-15T15:09

2022-03-15T15:09

происшествия

санкт-петербург

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Крупный пожар возник в научно-техническом центре по разработке и производству высокотехнологичной продукции в Московском районе Санкт-Петербурга, предварительная площадь возгорания - более 200 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительной информации, площадь пожара составляет свыше 200 квадратных метров. Данные о пострадавших уточняются.

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург