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В Ижевске загорелся склад на территории концерна "Калашников" - РИА Новости, 15.03.2022
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В Ижевске загорелся склад на территории концерна "Калашников"
В Ижевске загорелся склад на территории концерна "Калашников" - РИА Новости, 15.03.2022
В Ижевске загорелся склад на территории концерна "Калашников"
Здание склада загорелось на территории концерна "Калашников" в Ижевске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:03
2022-03-15T16:15
происшествия
ижевск
калашников (концерн)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Здание склада загорелось на территории концерна "Калашников" в Ижевске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит возгорание склада с резинотехническими изделиями на территории АО "Концерн Калашников" на улице Совхозная", - сказал собеседник агентства.Позже появилось сообщение о ликвидации пожара."Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - сообщил представитель экстренных служб.В пресс-службе концерна "Калашников" РИА Новости рассказали, что небольшое возгорание произошло на территории контрольно-испытательной станции концерна, которая находится на улице Живсовхозная.Другой источник агентства в экстренных службах региона сообщил, что возгорание не сильно навредило имуществу завода."Сильного ущерба нет, специалистам нужно время для установления причин происшествия, результаты причины будут известны на следующей неделе", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, ижевск, калашников (концерн)
10:03 15.03.2022 (обновлено: 16:15 15.03.2022)
 
В Ижевске загорелся склад на территории концерна "Калашников"

Склад с резинотехническими изделиями горит на территории концерна "Калашников" в Ижевске

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Здание склада загорелось на территории концерна "Калашников" в Ижевске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Происходит возгорание склада с резинотехническими изделиями на территории АО "Концерн Калашников" на улице Совхозная", - сказал собеседник агентства.
Позже появилось сообщение о ликвидации пожара.
"Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - сообщил представитель экстренных служб.
В пресс-службе концерна "Калашников" РИА Новости рассказали, что небольшое возгорание произошло на территории контрольно-испытательной станции концерна, которая находится на улице Живсовхозная.
"Работники площадки и прибывшие им на помощь сотрудники экстренных служб оперативно потушили огонь и справились с задымлением. Пострадавших в ходе инцидента нет, причины его возникновения устанавливаются", - пояснили в пресс-службе предприятия.
Другой источник агентства в экстренных службах региона сообщил, что возгорание не сильно навредило имуществу завода.
"Сильного ущерба нет, специалистам нужно время для установления причин происшествия, результаты причины будут известны на следующей неделе", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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ПроисшествияИжевскКалашников (концерн)
 
 
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