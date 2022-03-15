https://ria.ru/20220315/pozhar-1778199568.html

В Ижевске загорелся склад на территории концерна "Калашников"

В Ижевске загорелся склад на территории концерна "Калашников" - РИА Новости, 15.03.2022

В Ижевске загорелся склад на территории концерна "Калашников"

Здание склада загорелось на территории концерна "Калашников" в Ижевске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:03

2022-03-15T10:03

2022-03-15T16:15

происшествия

ижевск

калашников (концерн)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Здание склада загорелось на территории концерна "Калашников" в Ижевске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит возгорание склада с резинотехническими изделиями на территории АО "Концерн Калашников" на улице Совхозная", - сказал собеседник агентства.Позже появилось сообщение о ликвидации пожара."Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - сообщил представитель экстренных служб.В пресс-службе концерна "Калашников" РИА Новости рассказали, что небольшое возгорание произошло на территории контрольно-испытательной станции концерна, которая находится на улице Живсовхозная.Другой источник агентства в экстренных службах региона сообщил, что возгорание не сильно навредило имуществу завода."Сильного ущерба нет, специалистам нужно время для установления причин происшествия, результаты причины будут известны на следующей неделе", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220315/pozhar-1778272321.html

ижевск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ижевск, калашников (концерн)