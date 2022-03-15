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В Ижевске загорелся склад на территории концерна "Калашников"
В Ижевске загорелся склад на территории концерна "Калашников" - РИА Новости, 15.03.2022
В Ижевске загорелся склад на территории концерна "Калашников"
Здание склада загорелось на территории концерна "Калашников" в Ижевске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:03
2022-03-15T10:03
2022-03-15T16:15
происшествия
ижевск
калашников (концерн)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Здание склада загорелось на территории концерна "Калашников" в Ижевске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит возгорание склада с резинотехническими изделиями на территории АО "Концерн Калашников" на улице Совхозная", - сказал собеседник агентства.Позже появилось сообщение о ликвидации пожара."Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - сообщил представитель экстренных служб.В пресс-службе концерна "Калашников" РИА Новости рассказали, что небольшое возгорание произошло на территории контрольно-испытательной станции концерна, которая находится на улице Живсовхозная.Другой источник агентства в экстренных службах региона сообщил, что возгорание не сильно навредило имуществу завода."Сильного ущерба нет, специалистам нужно время для установления причин происшествия, результаты причины будут известны на следующей неделе", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, ижевск, калашников (концерн)
10:03 15.03.2022 (обновлено: 16:15 15.03.2022)
В Ижевске загорелся склад на территории концерна "Калашников"
Склад с резинотехническими изделиями горит на территории концерна "Калашников" в Ижевске
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Здание склада загорелось на территории концерна "Калашников" в Ижевске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Происходит возгорание склада с резинотехническими изделиями на территории АО "Концерн Калашников" на улице Совхозная", - сказал собеседник агентства.
Позже появилось сообщение о ликвидации пожара.
"Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - сообщил представитель экстренных служб.
В пресс-службе концерна "Калашников" РИА Новости рассказали, что небольшое возгорание произошло на территории контрольно-испытательной станции концерна, которая находится на улице Живсовхозная.
"Работники площадки и прибывшие им на помощь сотрудники экстренных служб оперативно потушили огонь и справились с задымлением. Пострадавших в ходе инцидента нет, причины его возникновения устанавливаются", - пояснили в пресс-службе предприятия.
Другой источник агентства в экстренных службах региона сообщил, что возгорание не сильно навредило имуществу завода.
"Сильного ущерба нет, специалистам нужно время для установления причин происшествия, результаты причины будут известны на следующей неделе", - сказал собеседник агентства.