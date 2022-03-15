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В Словакии четырех мужчин обвинили в передаче данных российскому посольству - РИА Новости, 15.03.2022
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В Словакии четырех мужчин обвинили в передаче данных российскому посольству
В Словакии четырех мужчин обвинили в передаче данных российскому посольству - РИА Новости, 15.03.2022
В Словакии четырех мужчин обвинили в передаче данных российскому посольству
В Словакии были задержаны четверо граждан этой страны, которые собирали информацию закрытого характера для сотрудника посольства РФ, сообщил во вторник на... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:35
2022-03-15T14:09
в мире
россия
словакия
братислава
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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ПРАГА, 15 мар – РИА Новости. В Словакии были задержаны четверо граждан этой страны, которые собирали информацию закрытого характера для сотрудника посольства РФ, сообщил во вторник на пресс-конференции исполняющий обязанности главы полиции республики Штефан Гамран."В последние дни были задержаны четверо граждан Словакии, которые собирали информацию закрытого характера для сотрудника посольства РФ в Братиславе и получали от него за это гонорар. Среди задержанных – экс-сотрудник контрразведки, экс-помощник депутата парламента, экс-сотрудник Военной академии и сотрудник сетевого издания Hlavné správy, закрытого в конце февраля из-за распространения дезинформации. Речь идет о получении ими в качестве гонорара за эту деятельность в десятках тысяч евро. Следствие в отношении двух задержанных будет идти на свободе", - сообщил глава полиции.По словам главы полиции, двое из задержанных сознались в своей деятельности на иностранную военную разведку."У некоторых из задержанных граждан Словакии речь идет о многолетнем сотрудничестве с представителями иностранной разведки, которое сопровождалось чрезвычайно высоким обеспечением действий конспиративного характера", - сказал глава полиции."Часть собранной информации касалась Украины", - уточнил Гамран, добавив, что полиция и прокуратура находятся лишь в самом начале расследования данной ситуации.В понедельник МИД Словакии объявил о высылке в течение 72 часов трех сотрудников посольства РФ в Братиславе в связи с деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях.Глава полиции отказался комментировать сообщение МИД страны.
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в мире, россия, словакия, братислава, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
13:35 15.03.2022 (обновлено: 14:09 15.03.2022)
 
В Словакии четырех мужчин обвинили в передаче данных российскому посольству

Полиция обвинила четверых граждан Словакии в передаче информации посольству России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосольство Словацкой Республики в Москве
Посольство Словацкой Республики в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Посольство Словацкой Республики в Москве
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ПРАГА, 15 мар – РИА Новости. В Словакии были задержаны четверо граждан этой страны, которые собирали информацию закрытого характера для сотрудника посольства РФ, сообщил во вторник на пресс-конференции исполняющий обязанности главы полиции республики Штефан Гамран.
"В последние дни были задержаны четверо граждан Словакии, которые собирали информацию закрытого характера для сотрудника посольства РФ в Братиславе и получали от него за это гонорар. Среди задержанных – экс-сотрудник контрразведки, экс-помощник депутата парламента, экс-сотрудник Военной академии и сотрудник сетевого издания Hlavné správy, закрытого в конце февраля из-за распространения дезинформации. Речь идет о получении ими в качестве гонорара за эту деятельность в десятках тысяч евро. Следствие в отношении двух задержанных будет идти на свободе", - сообщил глава полиции.
По словам главы полиции, двое из задержанных сознались в своей деятельности на иностранную военную разведку.
"У некоторых из задержанных граждан Словакии речь идет о многолетнем сотрудничестве с представителями иностранной разведки, которое сопровождалось чрезвычайно высоким обеспечением действий конспиративного характера", - сказал глава полиции.
"Часть собранной информации касалась Украины", - уточнил Гамран, добавив, что полиция и прокуратура находятся лишь в самом начале расследования данной ситуации.
В понедельник МИД Словакии объявил о высылке в течение 72 часов трех сотрудников посольства РФ в Братиславе в связи с деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях.
Глава полиции отказался комментировать сообщение МИД страны.
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