https://ria.ru/20220315/posolstvo-1778247157.html

В Словакии четырех мужчин обвинили в передаче данных российскому посольству

В Словакии четырех мужчин обвинили в передаче данных российскому посольству - РИА Новости, 15.03.2022

В Словакии четырех мужчин обвинили в передаче данных российскому посольству

В Словакии были задержаны четверо граждан этой страны, которые собирали информацию закрытого характера для сотрудника посольства РФ, сообщил во вторник на... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:35

2022-03-15T13:35

2022-03-15T14:09

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санкции в отношении россии

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ПРАГА, 15 мар – РИА Новости. В Словакии были задержаны четверо граждан этой страны, которые собирали информацию закрытого характера для сотрудника посольства РФ, сообщил во вторник на пресс-конференции исполняющий обязанности главы полиции республики Штефан Гамран."В последние дни были задержаны четверо граждан Словакии, которые собирали информацию закрытого характера для сотрудника посольства РФ в Братиславе и получали от него за это гонорар. Среди задержанных – экс-сотрудник контрразведки, экс-помощник депутата парламента, экс-сотрудник Военной академии и сотрудник сетевого издания Hlavné správy, закрытого в конце февраля из-за распространения дезинформации. Речь идет о получении ими в качестве гонорара за эту деятельность в десятках тысяч евро. Следствие в отношении двух задержанных будет идти на свободе", - сообщил глава полиции.По словам главы полиции, двое из задержанных сознались в своей деятельности на иностранную военную разведку."У некоторых из задержанных граждан Словакии речь идет о многолетнем сотрудничестве с представителями иностранной разведки, которое сопровождалось чрезвычайно высоким обеспечением действий конспиративного характера", - сказал глава полиции."Часть собранной информации касалась Украины", - уточнил Гамран, добавив, что полиция и прокуратура находятся лишь в самом начале расследования данной ситуации.В понедельник МИД Словакии объявил о высылке в течение 72 часов трех сотрудников посольства РФ в Братиславе в связи с деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях.Глава полиции отказался комментировать сообщение МИД страны.

https://ria.ru/20220315/tsirkon-1778180138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, россия, словакия, братислава, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии