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Поезд с премьерами Польши, Чехии и Словении пересек границу с Украиной
Поезд с премьерами Польши, Чехии и Словении пересек границу с Украиной - РИА Новости, 15.03.2022
Поезд с премьерами Польши, Чехии и Словении пересек границу с Украиной
Поезд с премьерами Польши, Чехии и Словении, направляющимися на Украину, уже пересек польско-украинскую границу, сообщил журналистам глава канцелярии... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:24
2022-03-15T12:24
2022-03-15T12:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
польша
украина
чехия
словения
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ВАРШАВА, 15 мар - РИА Новости. Поезд с премьерами Польши, Чехии и Словении, направляющимися на Украину, уже пересек польско-украинскую границу, сообщил журналистам глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик."Час тому назад поезд, в котором находятся премьер Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении, пересек границу Польши", - сказал Дворчик.По его словам, в Киеве "кроме очень выразительного и сильного сигнала поддержки всего Европейского союза для сражающейся за свободу Украины будет представлен пакет конкретной поддержки для Украины, который представят премьеры, участвующие в делегации".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, польша, украина, чехия, словения
Поезд с премьерами Польши, Чехии и Словении пересек границу с Украиной
Поезд с премьерами Польши, Чехии и Словении пересек польско-украинскую границу