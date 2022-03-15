https://ria.ru/20220315/podmoskove-1778317199.html
Подмосковье окажет поддержку компаниям, работающим над импортозамещением
Подмосковье окажет поддержку компаниям, работающим над импортозамещением - РИА Новости, 15.03.2022
Подмосковье окажет поддержку компаниям, работающим над импортозамещением
Власти Московской области готовы оказать дополнительную помощь компаниям, готовящим проекты импортозамещения, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:44
2022-03-15T18:44
2022-03-15T18:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
импортозамещение
андрей воробьев
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Власти Московской области готовы оказать дополнительную помощь компаниям, готовящим проекты импортозамещения, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с работающими в регионе представителями бизнеса.Он отметил, что сильной стороной экономики Московской области всегда были иностранные компании, но все эти годы регион работал над импортозамещением в ключевых отраслях. "При этом есть направления, в которых мы пока сильно зависим от зарубежного рынка, – это фарма, АПК, автомобили, запчасти и другие важные сферы. Сегодня мы встречались с компаниями, которые готовы и способны обеспечить импортозамещение по заметным направлениям", — привели в пресс-службе слова Воробьева.По его словам, работу по импортозамещению надо проводить быстро, но не в ущерб качеству производства и выпускаемой продукции."Федеральный центр подготовил два пакета антикризисных мер, среди них отмена проверок, автоматическое продление лицензий, снятие административных барьеров по многим вопросам – всем этим уже можно воспользоваться. Со своей стороны, мы тоже подготовили послабления и льготы, среди них – аренда земли за 1 рубль, кредиты для бизнеса под 1-5%, субсидирование ставок по кредитам. Есть и круглосуточная обратная связь с бизнесом – чтобы каждый предприниматель знал и понимал, какими льготами он может воспользоваться прямо сейчас", — сказал Воробьев.
https://ria.ru/20220315/pererabotka-1778258496.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), импортозамещение, андрей воробьев
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Власти Московской области готовы оказать дополнительную помощь компаниям, готовящим проекты импортозамещения, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с работающими в регионе представителями бизнеса.
Он отметил, что сильной стороной экономики Московской области
всегда были иностранные компании, но все эти годы регион работал над импортозамещением в ключевых отраслях. "При этом есть направления, в которых мы пока сильно зависим от зарубежного рынка, – это фарма, АПК, автомобили, запчасти и другие важные сферы. Сегодня мы встречались с компаниями, которые готовы и способны обеспечить импортозамещение по заметным направлениям", — привели в пресс-службе слова Воробьева.
По его словам, работу по импортозамещению надо проводить быстро, но не в ущерб качеству производства и выпускаемой продукции.
"Федеральный центр подготовил два пакета антикризисных мер, среди них отмена проверок, автоматическое продление лицензий, снятие административных барьеров по многим вопросам – всем этим уже можно воспользоваться. Со своей стороны, мы тоже подготовили послабления и льготы, среди них – аренда земли за 1 рубль, кредиты для бизнеса под 1-5%, субсидирование ставок по кредитам. Есть и круглосуточная обратная связь с бизнесом – чтобы каждый предприниматель знал и понимал, какими льготами он может воспользоваться прямо сейчас", — сказал Воробьев.