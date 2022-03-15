https://ria.ru/20220315/peregovory-1778288358.html
Украинская делегация сообщила о возобновлении консультаций Москвы и Киева
Украинская делегация сообщила о возобновлении консультаций Москвы и Киева - РИА Новости, 15.03.2022
Украинская делегация сообщила о возобновлении консультаций Москвы и Киева
Консультации в рамках переговоров РФ и Украины возобновлены, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:10
2022-03-15T16:10
2022-03-15T16:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
владимир путин
луганская народная республика
россия
донбасс
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_ab2209a3904e7a0a7896e145fd53d7b7.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Консультации в рамках переговоров РФ и Украины возобновлены, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк."Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы регулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны", - написал Подоляк в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/zapad-1778240649.html
луганская народная республика
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_4a59464580ea56ba2a4ab5014a5266c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, луганская народная республика, россия, донбасс, вооруженные силы рф
16:10 15.03.2022 (обновлено: 16:16 15.03.2022)
Украинская делегация сообщила о возобновлении консультаций Москвы и Киева
Член украинской делегации Подоляк сообщил о возобновлении консультаций Москвы и Киева