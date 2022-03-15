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Украинская делегация сообщила о возобновлении консультаций Москвы и Киева - РИА Новости, 15.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/peregovory-1778288358.html
Украинская делегация сообщила о возобновлении консультаций Москвы и Киева
Украинская делегация сообщила о возобновлении консультаций Москвы и Киева - РИА Новости, 15.03.2022
Украинская делегация сообщила о возобновлении консультаций Москвы и Киева
Консультации в рамках переговоров РФ и Украины возобновлены, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:10
2022-03-15T16:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
владимир путин
луганская народная республика
россия
донбасс
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Консультации в рамках переговоров РФ и Украины возобновлены, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк."Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы регулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны", - написал Подоляк в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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россия
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в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, луганская народная республика, россия, донбасс, вооруженные силы рф
16:10 15.03.2022 (обновлено: 16:16 15.03.2022)
 
Украинская делегация сообщила о возобновлении консультаций Москвы и Киева

Член украинской делегации Подоляк сообщил о возобновлении консультаций Москвы и Киева

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Консультации в рамках переговоров РФ и Украины возобновлены, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк.
"Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы регулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны", - написал Подоляк в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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