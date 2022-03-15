https://ria.ru/20220315/peregovory-1778288358.html

Украинская делегация сообщила о возобновлении консультаций Москвы и Киева

Украинская делегация сообщила о возобновлении консультаций Москвы и Киева - РИА Новости, 15.03.2022

Украинская делегация сообщила о возобновлении консультаций Москвы и Киева

Консультации в рамках переговоров РФ и Украины возобновлены, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:10

2022-03-15T16:10

2022-03-15T16:16

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в мире

признание днр и лнр в россии

владимир путин

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россия

донбасс

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Консультации в рамках переговоров РФ и Украины возобновлены, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк."Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы регулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны", - написал Подоляк в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/zapad-1778240649.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, луганская народная республика, россия, донбасс, вооруженные силы рф