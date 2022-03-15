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Песков назвал публичное обсуждение переговоров с Украиной преждевременным - РИА Новости, 15.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/peregovory-1778234713.html
Песков назвал публичное обсуждение переговоров с Украиной преждевременным
Песков назвал публичное обсуждение переговоров с Украиной преждевременным - РИА Новости, 15.03.2022
Песков назвал публичное обсуждение переговоров с Украиной преждевременным
Кремль пока не планирует давать прогнозы относительно перспектив мирного соглашения между Россией и Украиной - нужно дождаться ощутимых результатов переговоров, РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:44
2022-03-15T13:02
обострение ситуации в днр и лнр
политика
россия
украина
дмитрий песков
донбасс
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Кремль пока не планирует давать прогнозы относительно перспектив мирного соглашения между Россией и Украиной - нужно дождаться ощутимых результатов переговоров, ход которых обсуждать публично тоже преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее завил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто самое ранее - в течение одной-двух недель, самое позднее - в мае. Четвертый раунд переговоров России и Украины прошел в понедельник в режиме видео-конференц-связи. По их итогам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что взята техническая пауза, переговоры будут продолжены во вторник."Давать прогнозы пока не хотим, дождемся, когда будут ощутимые результаты, о которых можно будет проинформировать общественность двух стран прежде всего", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, что о перспективах переговоров думают в Кремле.Комментируя заявление Арестовича, он сказал, что "в данном случае это, видимо, его прогнозы"."Мы не хотели бы спешить с прогнозами", - добавил представитель Кремля.На вопрос о возможном формате будущего документа, кем он будет подписан и не планируется ли привлекать в качестве гарантов другие страны, Песков ответил, что обсуждать это публично рано."Это тоже пока преждевременно обсуждать публично. Это все является в свою очередь предметом переговоров", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/peregovory-1778237895.html
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политика, россия, украина, дмитрий песков, донбасс
12:44 15.03.2022 (обновлено: 13:02 15.03.2022)
 
Песков назвал публичное обсуждение переговоров с Украиной преждевременным

Песков назвал публичное обсуждение хода и тем переговоров России и Украины преждевременным

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Кремль пока не планирует давать прогнозы относительно перспектив мирного соглашения между Россией и Украиной - нужно дождаться ощутимых результатов переговоров, ход которых обсуждать публично тоже преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее завил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто самое ранее - в течение одной-двух недель, самое позднее - в мае. Четвертый раунд переговоров России и Украины прошел в понедельник в режиме видео-конференц-связи. По их итогам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что взята техническая пауза, переговоры будут продолжены во вторник.
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"Давать прогнозы пока не хотим, дождемся, когда будут ощутимые результаты, о которых можно будет проинформировать общественность двух стран прежде всего", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, что о перспективах переговоров думают в Кремле.
Комментируя заявление Арестовича, он сказал, что "в данном случае это, видимо, его прогнозы".
"Мы не хотели бы спешить с прогнозами", - добавил представитель Кремля.
На вопрос о возможном формате будущего документа, кем он будет подписан и не планируется ли привлекать в качестве гарантов другие страны, Песков ответил, что обсуждать это публично рано.
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"Это тоже пока преждевременно обсуждать публично. Это все является в свою очередь предметом переговоров", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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