https://ria.ru/20220315/pensii-1778214137.html

В Госдуме назвали условия для индексации пенсий

В Госдуме назвали условия для индексации пенсий - РИА Новости, 15.03.2022

В Госдуме назвали условия для индексации пенсий

Необходимо дождаться стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке и определить индекс реальной инфляции, что позволит приступить к реализации вопроса об... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:20

2022-03-15T11:20

2022-03-15T11:20

общество

россия

госдума рф

ярослав нилов

пенсии

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Необходимо дождаться стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке и определить индекс реальной инфляции, что позволит приступить к реализации вопроса об индексации пенсий, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя вопрос о возможности повышения пенсий, сказал, что правительство будет внимательно смотреть за ситуацией с ценами и не даст пенсионеров в обиду в текущих условиях."Сейчас фиксируется рост цен, но ситуация должна немного стабилизироваться, и сразу же станет понятно, какая реальная инфляция. Не вызванная эмоциями и паникой, спекуляцией и повышенным спросом, а именно реальная инфляция. В ближайшее время, я уверен, индекс инфляции будет определен, что позволит приступить к вопросу индексации", - сказал РИА Новости Нилов.Парламентарий отметил, что в целом сейчас наблюдается активная инфляция, девальвация рубля, что снижает покупательскую способность. "Некоторые товары подорожали в два раза абсолютно необоснованно, на них спрос упал - начинают потихоньку цены снижать. Некоторые товары подорожали на 20%, некоторые на 10%, а некоторые, например, не подорожали, например, те товары, которые, исходя из даты выпуска, не смогут реализовываться в России, например, летом этого года", - добавил он."Но я убежден, что этот вопрос (об индексации пенсий - ред.) в правительстве будет поднят. Эта тема находится под пристальным вниманием всех, так как вопрос чувствительный, и касается всей социальной сферы", - уточнил Нилов.Также депутат подчеркнул, что для проведения соответствующего увеличения пенсий и социальных выплат необходимо изыскать дополнительные резервы. "У нас, прежде всего, есть Фонд национального благосостояния. Не надо об этом забывать. Это наша подушка безопасности", - заключил он.Президент России Владимир Путин в марте подписал закон о предоставлении правительству права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.

https://ria.ru/20220313/pensii-1777923892.html

https://ria.ru/20220305/indikatsiya-1776771657.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф, ярослав нилов, пенсии