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Минздрав ДНР уточнил число пострадавших из-за обстрела "Точкой-У"

Минздрав ДНР уточнил число пострадавших из-за обстрела "Точкой-У" - РИА Новости, 15.03.2022

Минздрав ДНР уточнил число пострадавших из-за обстрела "Точкой-У"

Число пострадавших из-за обстрела "Точкой-У" Донецка составляет 37 человек, 23 из них госпитализированы, сообщает во вторник минздрав ДНР. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:58

2022-03-15T11:58

2022-03-15T11:58

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела "Точкой-У" Донецка составляет 37 человек, 23 из них госпитализированы, сообщает во вторник минздрав ДНР."По состоянию на 11.30 (совпадает с мск) 15 марта 2022 года количество пострадавших во время взрыва в центре Донецка 14 марта 2022 года составляет 37 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В минздраве добавили, что из общего числа пострадавших госпитализировали 23, 14 проходят амбулаторное лечение. По данным минздрава, число погибших составило 21.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщал, что число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" возросло до 36.Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Глава ДНР Денис Пушилин назвал удар "Точкой-У" по Донецку военным преступлением Киева. Пятнадцатого марта был объявлен днем траура.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, точка-у