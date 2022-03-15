https://ria.ru/20220315/mariupol-1778215886.html

Пушилин заявил о серьезном продвижении сил ДНР в Мариуполе

Пушилин заявил о серьезном продвижении сил ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 15.03.2022

Пушилин заявил о серьезном продвижении сил ДНР в Мариуполе

Войска Донецкой Народной Республики смогли существенно продвинуться в Мариуполе, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:26

2022-03-15T11:26

2022-03-15T12:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы рф

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мариуполь

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Войска Донецкой Народной Республики смогли существенно продвинуться в Мариуполе, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Нашим подразделениям удалось за предыдущую ночь тоже продвинуться относительно серьезно с учетом того, что Мариуполь большой город", — сказал он.По словам Пушилина, у украинских силовиков осталось немного возможностей для подвоза боеприпасов, оружия и провизии."В Мариуполе все поставки перекрыты уже достаточно продолжительный период времени, и это чувствуется по характеру действий противника", — добавил глава ДНР.Он рассказал также, что накануне в городе погиб командир ополчения, известный по позывному "Клуни". Это стало большой потерей для республики, заявил Пушилин."Война есть война, поэтому освобождение Донецкой Народной Республики сопряжено, к сожалению, и с потерями с нашей стороны. Но это нас ни в коем случае не останавливает, а заставляет двигаться более интенсивно", — заключил он.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь был вторым по величине городом республики после Донецка, там проживали около 450 тысяч человек. В июне того же года украинские силовики вернули контроль над городом, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих военных частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах, в том числе в Мариуполе, складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, мариуполь