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Зеленский призвал ввести механизм влияния на оставшиеся в России корпорации - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/korporatsii-1778295605.html
Зеленский призвал ввести механизм влияния на оставшиеся в России корпорации
Зеленский призвал ввести механизм влияния на оставшиеся в России корпорации - РИА Новости, 15.03.2022
Зеленский призвал ввести механизм влияния на оставшиеся в России корпорации
Владимир Зеленский призвал ввести механизм влияния на корпорации, не ушедшие из России. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:37
2022-03-15T16:37
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
украина
владимир зеленский
санкции
донбасс
swift
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал ввести механизм влияния на корпорации, не ушедшие из России."Много международных компаний до сих пор не ушли с российского рынка, хотя были введены серьезные санкции. Вам всем известны эти бренды... Некоторые компании заявили, что ушли, но на самом деле они просто выжидают, чем всё закончится и когда можно будет вернуться на российский рынок... Nestle, например, все равно продолжает торговать... Филип Моррис все равно продолжает зарабатывать... Райффайзен и другие банки проводят деньги... А среди тех, кто сказал, что ушел с российского рынка, есть компании, которые даже никого не увольняют", - сказал Зеленский, выступая на встрече лидеров стран, входящих в объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF).По его мнению, это говорит об обмане Украины. "О чем это свидетельствует? Об обмане, обмане Украины, честно говоря, такой же как с небом... Ни одного международного механизма влияния на корпорации на сегодня нет. Если они игнорируют кровь, мир ничего не может сделать... Это нужно решать, решать сейчас", - добавил Зеленский.Он также призвал к запрету использования российским флотом портов мира, к полному отключению российских банков от SWIFT, к признанию России "государством-террористом", к эмбарго на любую торговлю с Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Некоторые зарубежные писатели, в числе которых американец Стивен Кинг, заявили, что не будут продлевать контракты на издание своих книг в России.
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html
россия
украина
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экономика, россия, украина, владимир зеленский, санкции, донбасс, swift, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
16:37 15.03.2022
 
Зеленский призвал ввести механизм влияния на оставшиеся в России корпорации

Зеленский призвал ввести механизм влияния на корпорации, не ушедшие с российского рынка

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал ввести механизм влияния на корпорации, не ушедшие из России.
"Много международных компаний до сих пор не ушли с российского рынка, хотя были введены серьезные санкции. Вам всем известны эти бренды... Некоторые компании заявили, что ушли, но на самом деле они просто выжидают, чем всё закончится и когда можно будет вернуться на российский рынок... Nestle, например, все равно продолжает торговать... Филип Моррис все равно продолжает зарабатывать... Райффайзен и другие банки проводят деньги... А среди тех, кто сказал, что ушел с российского рынка, есть компании, которые даже никого не увольняют", - сказал Зеленский, выступая на встрече лидеров стран, входящих в объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF).
По его мнению, это говорит об обмане Украины. "О чем это свидетельствует? Об обмане, обмане Украины, честно говоря, такой же как с небом... Ни одного международного механизма влияния на корпорации на сегодня нет. Если они игнорируют кровь, мир ничего не может сделать... Это нужно решать, решать сейчас", - добавил Зеленский.
Он также призвал к запрету использования российским флотом портов мира, к полному отключению российских банков от SWIFT, к признанию России "государством-террористом", к эмбарго на любую торговлю с Россией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Некоторые зарубежные писатели, в числе которых американец Стивен Кинг, заявили, что не будут продлевать контракты на издание своих книг в России.
Очередь на АЗС в Испании - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 08:00
Антироссийские санкции убивают экономику Европы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСанкцииДонбассSWIFTПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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