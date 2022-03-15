https://ria.ru/20220315/koronavirus-1778211170.html

В Москве за сутки госпитализировали 193 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 193 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 15.03.2022

В Москве за сутки госпитализировали 193 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве выявлены 999 случаев COVID-19, умер 41 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:03

2022-03-15T11:03

2022-03-15T11:17

распространение коронавируса

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общество

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 999 случаев COVID-19, умер 41 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 999, госпитализировано - 193 человека, выздоровело - 1358 человек, 41 человек умер за сутки", - говорится в сводке по столице.Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 162 человека.Накануне были выявлены 957 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 723 291 случай коронавируса, выздоровели 2 524 854 человека, умерли 42 246 человек.

https://ria.ru/20220314/pandemiya-1777979472.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, москва