11:03 15.03.2022 (обновлено: 11:17 15.03.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 193 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 999 новых случаев COVID-19
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 999 случаев COVID-19, умер 41 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 999, госпитализировано - 193 человека, выздоровело - 1358 человек, 41 человек умер за сутки", - говорится в сводке по столице.
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 162 человека.
Накануне были выявлены 957 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 723 291 случай коронавируса, выздоровели 2 524 854 человека, умерли 42 246 человек.