https://ria.ru/20220315/kontekst-1778180895.html

В Китае призвали изучить исторический контекст ситуации на Украине

В Китае призвали изучить исторический контекст ситуации на Украине - РИА Новости, 15.03.2022

В Китае призвали изучить исторический контекст ситуации на Украине

Начальник канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, член политбюро партии Ян Цзечи на переговорах с советником президента США... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T03:44

2022-03-15T03:44

2022-03-15T03:50

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ПЕКИН, 15 мар - РИА Новости. Начальник канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, член политбюро партии Ян Цзечи на переговорах с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил о необходимости изучить первоначальные причины ситуации на Украине и принять во внимание озабоченность обеих сторон переговоров между Киевом и Москвой, передает агентство Синьхуа.Ян Цзечи также в ходе встречи призвал международное сообщество сообща поддержать переговоры между Россией и Украиной для достижения на них существенного результата и поддержки как можно скорейшей деэскалации. Кроме того, он призвал создать "сбалансированный, эффективный и устойчивый" механизм по обеспечению безопасности в Европе.В Риме американская делегация во главе с Салливаном провела в понедельник переговоры с представителями КНР, которых возглавлял член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778177618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, китай, сша, украина