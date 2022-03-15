https://ria.ru/20220315/kazakhstan-1778190120.html

Брат Назарбаева свернул майнинговый бизнес после проверок

Брат Назарбаева свернул майнинговый бизнес после проверок - РИА Новости, 15.03.2022

Брат Назарбаева свернул майнинговый бизнес после проверок

Компании, аффилированные с братом экс-президента Казахстана Болатом Назарбаевым, добровольно прекратили деятельность по майнингу криптовалют после проверок... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T08:46

2022-03-15T08:46

2022-03-15T08:46

в мире

казахстан

нурсултан назарбаев

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АЛМА-АТА, 15 мар - РИА Новости. Компании, аффилированные с братом экс-президента Казахстана Болатом Назарбаевым, добровольно прекратили деятельность по майнингу криптовалют после проверок государственных органов, сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) республики.В распространённом во вторник пресс-релизе АФМ напоминается, что агентство проводит комплексные проверки майнинговых ферм, деятельность которых приводит к росту рисков сбоев поставки и дефицита электроэнергии простым потребителям и предпринимателям."В результате проведенных профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность. Они полностью приостановили работу, демонтировали оборудование и вывезли его из мест дислокации. Среди майнинговых компаний, прекративших свою деятельность, имеются фирмы, аффилированные с известными предпринимателями Болатом Назарбаевым и Александром Клебановым в Павлодарской области", - говорится в сообщении пресс-службы.Кроме того, приостановили майнинговый бизнес компании, аффилированные с экс-председателем правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" Кайратом Шарипбаевым в Актюбинской области и одним из известных бизнесменов Ерланом Нигматулиным в Карагандинской области.Шарипбаева казахстанские СМИ называют мужем старшей дочери экс-президента Дариги Назарбаевой, а Нигматулин является экс-парламентарием, братом бывшего спикера мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Нурлана Нигматулина."Наряду с этим пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы. Они не уведомляли уполномоченный орган о начале деятельности, либо незаконно подключались к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованно размещались на территории специальных экономических зон, а также уклонялись от уплаты налогов и таможенных платежей. На сегодня все они отключены от источников электроснабжения", - сообщила пресс-служба АФМ.Всего АФМ зарегистрировало 25 уголовных дел по фактам, связанным с нелегальным майнингом, изъяло более 67 тысяч единиц оборудования для майнинга криптовалюты стоимостью около 100 миллиардов тенге (около 200 миллионов долларов). В результате проводимой работы суточное потребление электроэнергии в стране снизилось на 600 мегаватт/час.

https://ria.ru/20220125/abdirov-1769361688.html

https://ria.ru/20220205/kazakhstan-1771238330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, нурсултан назарбаев