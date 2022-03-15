09:14 15.03.2022 (обновлено: 09:39 15.03.2022)
Более 80 человек эвакуировали из Мариуполя и Волновахи в ДНР за сутки
Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 78 человек, в том числе шесть детей
Жители Мариуполя эвакуированные из города
ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Из Мариуполя и Волновахи за сутки удалось эвакуировать в ДНР более 80 человек, сообщил штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале.
"За минувшие сутки, с 08:00 14 марта до 08:00 15 марта, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 78 человек, включая шестерых детей. Кроме того, из Волновахи эвакуированы пять человек", — говорится в публикации.
Как рассказал в эфире телеканала "Россия 24" представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спецоперация идет по плану, военные продолжают выдавливать националистов из Мариуполя.
"Продвигаемся на север в сторону Донецка от границы бывшей Донецкой области, <...> потихоньку очищая те населенные пункты, в которых находятся украинские военные", — добавил он.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
В большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны возлагает на киевские власти, отказывающиеся согласовывать открытие гуманитарных коридоров, а также на местных националистов, которые зачастую используют мирных жителей в качестве живого щита.