https://ria.ru/20220315/evakuatsiya-1778193727.html

Более 80 человек эвакуировали из Мариуполя и Волновахи в ДНР за сутки

Более 80 человек эвакуировали из Мариуполя и Волновахи в ДНР за сутки - РИА Новости, 15.03.2022

Более 80 человек эвакуировали из Мариуполя и Волновахи в ДНР за сутки

Из Мариуполя и Волновахи за сутки удалось эвакуировать в ДНР более 80 человек, сообщил штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T09:14

2022-03-15T09:14

2022-03-15T09:39

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ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Из Мариуполя и Волновахи за сутки удалось эвакуировать в ДНР более 80 человек, сообщил штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале.Как рассказал в эфире телеканала "Россия 24" представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спецоперация идет по плану, военные продолжают выдавливать националистов из Мариуполя."Продвигаемся на север в сторону Донецка от границы бывшей Донецкой области, <...> потихоньку очищая те населенные пункты, в которых находятся украинские военные", — добавил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.В большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны возлагает на киевские власти, отказывающиеся согласовывать открытие гуманитарных коридоров, а также на местных националистов, которые зачастую используют мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

https://ria.ru/20220315/naemniki-1778189221.html

мариуполь

украина

волноваха

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, украина, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, волноваха