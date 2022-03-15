https://ria.ru/20220315/ermitazh-1778319491.html

Международный консультативный совет Эрмитажа приостанавливает работу

Международный консультативный совет Эрмитажа приостанавливает работу - РИА Новости, 15.03.2022

Международный консультативный совет Эрмитажа приостанавливает работу

Международный консультативный совет Государственного Эрмитажа приостанавливает работу. Об этом сообщается в соцсетях музея. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:22

2022-03-15T18:22

2022-03-15T18:22

культура

новости культуры

михаил пиотровский

государственный эрмитаж

юнеско

музеи

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Международный консультативный совет Государственного Эрмитажа приостанавливает работу. Об этом сообщается в соцсетях музея. Консультативный совет был создан в 1994 году под эгидой ЮНЕСКО как инструмент развития сотрудничества между Эрмитажем и международным музейным сообществом. В эту организацию входили и входят бывшие и действующие директора важнейших музеев мира, а также ряд организаторов межмузейного сотрудничества.Как уточняет Эрмитаж, члены международного консультативного совета единогласно проголосовали за приостановку своей работы "до особого распоряжения". При этом выразили надежду на возможность возобновления сотрудничества с Эрмитажем в будущем."Я искренне благодарен всем членам Международного консультативного совета за общение, которое было истинным интеллектуальным удовольствием, и которое помогло Эрмитажу стать важным и успешным в новых для него "джунглях" современной музейной жизни. Совет был одним из важных мостов, соединявший сразу многие культурные институции и традиции", — сказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

https://ria.ru/20220315/ermitazh-1778204563.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил пиотровский, государственный эрмитаж, юнеско, музеи