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Международный консультативный совет Эрмитажа приостанавливает работу - РИА Новости, 15.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220315/ermitazh-1778319491.html
Международный консультативный совет Эрмитажа приостанавливает работу
Международный консультативный совет Эрмитажа приостанавливает работу - РИА Новости, 15.03.2022
Международный консультативный совет Эрмитажа приостанавливает работу
Международный консультативный совет Государственного Эрмитажа приостанавливает работу. Об этом сообщается в соцсетях музея. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:22
2022-03-15T18:22
культура
новости культуры
михаил пиотровский
государственный эрмитаж
юнеско
музеи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Международный консультативный совет Государственного Эрмитажа приостанавливает работу. Об этом сообщается в соцсетях музея. Консультативный совет был создан в 1994 году под эгидой ЮНЕСКО как инструмент развития сотрудничества между Эрмитажем и международным музейным сообществом. В эту организацию входили и входят бывшие и действующие директора важнейших музеев мира, а также ряд организаторов межмузейного сотрудничества.Как уточняет Эрмитаж, члены международного консультативного совета единогласно проголосовали за приостановку своей работы "до особого распоряжения". При этом выразили надежду на возможность возобновления сотрудничества с Эрмитажем в будущем."Я искренне благодарен всем членам Международного консультативного совета за общение, которое было истинным интеллектуальным удовольствием, и которое помогло Эрмитажу стать важным и успешным в новых для него "джунглях" современной музейной жизни. Совет был одним из важных мостов, соединявший сразу многие культурные институции и традиции", — сказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
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новости культуры, михаил пиотровский, государственный эрмитаж, юнеско, музеи
18:22 15.03.2022
 
Международный консультативный совет Эрмитажа приостанавливает работу

Международный консультативный совет Эрмитажа приостанавливает работу на неопределенный срок

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГосударственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Международный консультативный совет Государственного Эрмитажа приостанавливает работу. Об этом сообщается в соцсетях музея.
"Государственный Эрмитаж и Международный консультативный совет Государственного Эрмитажа приняли совместное решение о приостановлении деятельности совета на неопределенный срок", — говорится в совместном коммюнике.
Консультативный совет был создан в 1994 году под эгидой ЮНЕСКО как инструмент развития сотрудничества между Эрмитажем и международным музейным сообществом. В эту организацию входили и входят бывшие и действующие директора важнейших музеев мира, а также ряд организаторов межмузейного сотрудничества.
Как уточняет Эрмитаж, члены международного консультативного совета единогласно проголосовали за приостановку своей работы "до особого распоряжения". При этом выразили надежду на возможность возобновления сотрудничества с Эрмитажем в будущем.
"Я искренне благодарен всем членам Международного консультативного совета за общение, которое было истинным интеллектуальным удовольствием, и которое помогло Эрмитажу стать важным и успешным в новых для него "джунглях" современной музейной жизни. Совет был одним из важных мостов, соединявший сразу многие культурные институции и традиции", — сказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
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