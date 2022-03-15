12:19 15.03.2022 (обновлено: 13:03 15.03.2022)
Лукашенко рассказал о ценах на российские энергоносители для Белоруссии
Лукашенко: Минск будет получать энергоносители "примерно по тем же ценам", что и в России
© AP Photo / Sergei GritsРабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба" возле села Бобовичи в Белоруссии
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба" возле села Бобовичи в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 15 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет получать энергоносители из РФ "примерно по тем же ценам, как в России".
"Мы оттуда покупали, получали энергоресурсы, энергоносители, мы их будем получать примерно по тем же, можно сказать, ценам, как в Российский Федерации - то, что мы всегда требовали от России", - приводит слова Лукашенко во вторник Sputnik Беларусь.
Касаясь прошедших в понедельник в Москве переговоров правительственных делегаций России и Белоруссии, белорусский президент отметил, что пока не хочет детализировать договоренности. "Придет время - расскажем. Но то, за что мы боролись с Россией всегда, случилось. Наконец-то у руководства России, да и у всех россиян, сформировалось твердое понимание, что мы должны быть вместе, что Беларусь так же нужна России, как нужна нам огромная Россия", - подчеркнул Лукашенко.
Он также выразил уверенность, что Белоруссия и далее будет иметь возможность развивать поставки на огромный российский рынок. "И там будет востребовано все, что мы производим - и легкая промышленность, и нефтепереработка, нефтехимия. Все, что мы производим, на этом огромном рынке в России и в Китае нужно будет", - сказал белорусский президент.