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Лукашенко рассказал о ценах на российские энергоносители для Белоруссии

Лукашенко рассказал о ценах на российские энергоносители для Белоруссии - РИА Новости, 15.03.2022

Лукашенко рассказал о ценах на российские энергоносители для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет получать энергоносители из РФ "примерно по тем же ценам, как в России". РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:19

2022-03-15T12:19

2022-03-15T13:03

экономика

белоруссия

россия

санкции

александр лукашенко

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МИНСК, 15 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет получать энергоносители из РФ "примерно по тем же ценам, как в России"."Мы оттуда покупали, получали энергоресурсы, энергоносители, мы их будем получать примерно по тем же, можно сказать, ценам, как в Российский Федерации - то, что мы всегда требовали от России", - приводит слова Лукашенко во вторник Sputnik Беларусь.Касаясь прошедших в понедельник в Москве переговоров правительственных делегаций России и Белоруссии, белорусский президент отметил, что пока не хочет детализировать договоренности. "Придет время - расскажем. Но то, за что мы боролись с Россией всегда, случилось. Наконец-то у руководства России, да и у всех россиян, сформировалось твердое понимание, что мы должны быть вместе, что Беларусь так же нужна России, как нужна нам огромная Россия", - подчеркнул Лукашенко.Он также выразил уверенность, что Белоруссия и далее будет иметь возможность развивать поставки на огромный российский рынок. "И там будет востребовано все, что мы производим - и легкая промышленность, и нефтепереработка, нефтехимия. Все, что мы производим, на этом огромном рынке в России и в Китае нужно будет", - сказал белорусский президент.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, белоруссия, россия, санкции, александр лукашенко