Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не согласились со словами Псаки о крушении российской экономики - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/ekonomika-1778235315.html
В Кремле не согласились со словами Псаки о крушении российской экономики
В Кремле не согласились со словами Псаки о крушении российской экономики - РИА Новости, 15.03.2022
В Кремле не согласились со словами Псаки о крушении российской экономики
Экономика России действительно переживает трудности из-за санкций, введенных Западом в ответ на военную операцию по демилитаризации Украины, однако Москва... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:46
2022-03-15T13:07
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
дженнифер псаки
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601928127_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_ed3f47e19aa56f7ee208e4e0dc9da99c.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Экономика России действительно переживает трудности из-за санкций, введенных Западом в ответ на военную операцию по демилитаризации Украины, однако Москва рассматривает эти ограничения как возможность для развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США вместе с союзниками "полностью сокрушили" российскую экономику с помощью санкций."Так нельзя сказать. Экономика России переживает трудности, но любые трудности, которые мы переживаем, являются одновременно и возможностью для развития, для обновления, для достижения большей независимости, налаживания новых производств", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220315/kurs-1778131826.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601928127_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_2032872849f954939a0aa454ac06af13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дженнифер псаки, дмитрий песков
12:46 15.03.2022 (обновлено: 13:07 15.03.2022)
 
В Кремле не согласились со словами Псаки о крушении российской экономики

Пресс-секретарь Песков не согласился со словами Псаки о крушении российской экономики

© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Экономика России действительно переживает трудности из-за санкций, введенных Западом в ответ на военную операцию по демилитаризации Украины, однако Москва рассматривает эти ограничения как возможность для развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США вместе с союзниками "полностью сокрушили" российскую экономику с помощью санкций.
"Так нельзя сказать. Экономика России переживает трудности, но любые трудности, которые мы переживаем, являются одновременно и возможностью для развития, для обновления, для достижения большей независимости, налаживания новых производств", - сказал Песков журналистам.
Электронное табло со знаком доллара на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
08:00
Взяли новый курс. Сможет ли ЦБ спасти рубль
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияДженнифер ПсакиДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала