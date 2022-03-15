https://ria.ru/20220315/ekonomika-1778235315.html

В Кремле не согласились со словами Псаки о крушении российской экономики

В Кремле не согласились со словами Псаки о крушении российской экономики - РИА Новости, 15.03.2022

В Кремле не согласились со словами Псаки о крушении российской экономики

Экономика России действительно переживает трудности из-за санкций, введенных Западом в ответ на военную операцию по демилитаризации Украины, однако Москва... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:46

2022-03-15T12:46

2022-03-15T13:07

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

дженнифер псаки

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601928127_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_ed3f47e19aa56f7ee208e4e0dc9da99c.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Экономика России действительно переживает трудности из-за санкций, введенных Западом в ответ на военную операцию по демилитаризации Украины, однако Москва рассматривает эти ограничения как возможность для развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США вместе с союзниками "полностью сокрушили" российскую экономику с помощью санкций."Так нельзя сказать. Экономика России переживает трудности, но любые трудности, которые мы переживаем, являются одновременно и возможностью для развития, для обновления, для достижения большей независимости, налаживания новых производств", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220315/kurs-1778131826.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дженнифер псаки, дмитрий песков