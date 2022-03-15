https://ria.ru/20220315/ekonomika-1778235315.html
В Кремле не согласились со словами Псаки о крушении российской экономики
В Кремле не согласились со словами Псаки о крушении российской экономики - РИА Новости, 15.03.2022
В Кремле не согласились со словами Псаки о крушении российской экономики
Экономика России действительно переживает трудности из-за санкций, введенных Западом в ответ на военную операцию по демилитаризации Украины, однако Москва... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:46
2022-03-15T12:46
2022-03-15T13:07
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
дженнифер псаки
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Экономика России действительно переживает трудности из-за санкций, введенных Западом в ответ на военную операцию по демилитаризации Украины, однако Москва рассматривает эти ограничения как возможность для развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США вместе с союзниками "полностью сокрушили" российскую экономику с помощью санкций."Так нельзя сказать. Экономика России переживает трудности, но любые трудности, которые мы переживаем, являются одновременно и возможностью для развития, для обновления, для достижения большей независимости, налаживания новых производств", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220315/kurs-1778131826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дженнифер псаки, дмитрий песков
12:46 15.03.2022 (обновлено: 13:07 15.03.2022)
В Кремле не согласились со словами Псаки о крушении российской экономики
Пресс-секретарь Песков не согласился со словами Псаки о крушении российской экономики