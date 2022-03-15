https://ria.ru/20220315/donbass-1778306188.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 15.03.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, также зафиксирован обстрел Горловки, заявило представительство республики в... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:21
2022-03-15T17:21
2022-03-15T17:32
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, также зафиксирован обстрел Горловки, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, размещенным в его Telegram-канале, обстрелы зафиксированы в 16.30 и 16.55, по населенным пунктам было выпущено 28 снарядов калибром 122 миллиметра.Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили по Ясиноватой 20 снарядов калибром 122 миллиметра, в результате обстрелов одна мирная жительница погибла, еще одна получила ранения, а без энергоснабжения остались 3,6 тысячи абонентов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, ясиноватая, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
17:21 15.03.2022 (обновлено: 17:32 15.03.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую
Представительство в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую снарядами калибром 122 мм