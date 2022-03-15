https://ria.ru/20220315/donbass-1778238433.html

В Кремле разочарованы молчанием лидеров ЕС и США об обстреле Донецка

В Кремле разочарованы молчанием лидеров ЕС и США об обстреле Донецка - РИА Новости, 15.03.2022

В Кремле разочарованы молчанием лидеров ЕС и США об обстреле Донецка

В Кремле разочарованы, что лидеры ЕС и США ничего не говорили об обстреле украинскими националистами Донецка и гибели мирных жителей города, заявил... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:57

2022-03-15T12:57

2022-03-15T12:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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дмитрий песков

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евросоюз

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Кремле разочарованы, что лидеры ЕС и США ничего не говорили об обстреле украинскими националистами Донецка и гибели мирных жителей города, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ракетный удар по центру Донецка произошёл днём 14 марта. Его жертвами стали 20 человек, ещё 36 получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин, прибывший на место трагедии, заявил, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами."Я хочу и ваше внимание обратить и самому сказать, что на самом деле мы весьма и весьма разочарованы тем, что ни европейские лидеры, ни моя коллега Псаки, ни ее руководитель и президент США Байден, ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО, ни вчера, ни сегодня не говорили ничего о Донецке. И ничего не говорили о тех невинных гражданских людях, которые погибли от ракеты, которую выпустили вооруженные силы Украины. И не говорили они об ужасах, которые творятся в Донецке, и никого не осуждали", - сказал Песков журналистам во вторник.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Как сообщал и.о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, в результате обстрела Донецка ракетой "Точка-У" украинской стороной погибли 20 человек. Кассетная боевая часть ракеты "Точка-У", как и у других ракет и бомб подобного типа, раскрывается в воздухе и разбрасывает на большой площади так называемые суббоеприпасы, которые при достижении земли врываются, нанося людям и технике осколочное поражение.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил в понедельник, что обстрел Донецка кассетными бомбами говорит о том, что задачей украинских войск являлось убийство максимального числа мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, точка-у, дмитрий песков, сша, евросоюз, признание днр и лнр в россии