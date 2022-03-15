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В ДНР за сутки 21 человек погиб и 43 получили ранения

В ДНР за сутки 21 человек погиб и 43 получили ранения - РИА Новости, 15.03.2022

В ДНР за сутки 21 человек погиб и 43 получили ранения

В Донецкой народной республике из-за агрессии со стороны украинских войск за сутки погиб 21 человек, 43 получили ранения, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:05

2022-03-15T11:05

2022-03-15T11:05

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. В Донецкой народной республике из-за агрессии со стороны украинских войск за сутки погиб 21 человек, 43 получили ранения, сообщила Народная милиция ДНР."В результате украинской агрессии 21 мирный житель погиб, 43 получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В понедельник Народная милиция ДНР сообщала о 21 погибшем и 33 пострадавших за сутки. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за 26 дней эскалации со стороны украинских войск в ДНР погибли 47 мирных жителей, ранения различной степени тяжести получил 221 мирный житель, в том числе 14 детей.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил в понедельник, что обстрел Донецка кассетными бомбами говорит о том, что задачей украинских войск являлось убийство максимального числа мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии