https://ria.ru/20220315/donbass-1778208156.html

Украинские войска за сутки обстреляли 16 населенных пунктов ДНР

Украинские войска за сутки обстреляли 16 населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 15.03.2022

Украинские войска за сутки обстреляли 16 населенных пунктов ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки обстреляли 16 населенных пунктов в Донецкой народной республике, выпустив более 300 снарядов и мин, сообщает Народная... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:50

2022-03-15T10:50

2022-03-15T10:50

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ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки обстреляли 16 населенных пунктов в Донецкой народной республике, выпустив более 300 снарядов и мин, сообщает Народная милиция ДНР."За прошедшие сутки противник выпустил более трехсот снарядов и мин из 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы шестнадцати населённых пунктов республики", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии