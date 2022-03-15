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Украинские войска за сутки 42 раза открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за сутки 42 раза открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 15.03.2022

Украинские войска за сутки 42 раза открывали огонь по территории ДНР

За истекшие сутки украинские войска 42 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, всего применено 318 единиц боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T09:20

2022-03-15T09:20

2022-03-15T09:20

обострение ситуации в днр и лнр

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признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. За истекшие сутки украинские войска 42 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, всего применено 318 единиц боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно данным ежедневной сводки представительства, на горловском и донецком направлениях применялось такое вооружение, как танки, артиллерия, минометы, стрелковое оружие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии