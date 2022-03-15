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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/donbass-1778189748.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 15.03.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска в 08.10 обстреляли поселок Пантелеймоновка в ДНР, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T08:38
2022-03-15T08:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
пантелеймоновка (горловский район)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска в 08.10 обстреляли поселок Пантелеймоновка в ДНР, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08:10 (совпадает с мск) - населенный пункт Верхнеторецкое - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
донецкая народная республика
донбасс
пантелеймоновка (горловский район)
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, пантелеймоновка (горловский район), вооруженные силы украины
08:38 15.03.2022
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска в 08.10 обстреляли поселок Пантелеймоновка в ДНР, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08:10 (совпадает с мск) - населенный пункт Верхнеторецкое - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий ВСУ обыскивает мирного жителя в селе к востоку от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
08:00
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассПантелеймоновка (Горловский район)Вооруженные силы Украины
 
 
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