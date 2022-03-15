https://ria.ru/20220315/deputat-1778196800.html

В ЛНР бывшего районного депутата заподозрили в работе на СБУ

В ЛНР бывшего районного депутата заподозрили в работе на СБУ - РИА Новости, 15.03.2022

В ЛНР бывшего районного депутата заподозрили в работе на СБУ

Полиция ЛНР разыскивает бывшего депутата Станично-Луганского районного совета Наталью Журбенко, которую подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T09:41

2022-03-15T09:41

2022-03-15T09:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

станица луганская

мвд лнр

правый сектор

служба безопасности украины

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Полиция ЛНР разыскивает бывшего депутата Станично-Луганского районного совета Наталью Журбенко, которую подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ) и националистическими батальонами - при обыске у неё дома найдена различная символика, в том числе наклейки для "благонадёжных" и "неблагонадежных" соседей."Сотрудниками Управления по борьбе с экстремизмом и организованной преступностью МВД ЛНР была получена информация о том, что бывший депутат Станично-Луганского районного совета Наталья Журбенко была пособником националистических батальонов, вела пропагандистскую деятельность", - сообщили журналистам в МВД ЛНР.Сообщается, что дома у Журбенко было обнаружено множество пропагандистской националистической литературы: книги, брошюры, выпуски комиксов, детские книги, флаги "Правого сектора"*, пачки наклеек на дома и ворота "Здесь живет пособник оккупанта"."По словам свидетелей, Наталья Журбенко сотрудничала с СБУ и принимала активное участие в вербовке гражданских лиц", - сообщили в министерстве.Там опубликовали запись допроса водителя Журбенко. Согласно его показаниям, женщина часто приезжала на контрольный пункт входа-выхода в Станице Луганской и пыталась склонить земляков, выезжающих в ЛНР, к сотрудничеству с СБУ."На переходе она приезжала и общалась. Может быть, и в Станице, потому что люди приходили (из Луганска) и получали пенсионные выплаты… Видел, что она общалась с сотрудниками СБУ. Она там передавала что-то, но что именно - я не видел", - рассказал ее водитель.Указывается, что Журбенко также была руководителем луганского представительства всеукраинской общественной организации "Союз участников, ветеранов и инвалидов АТО". Ее водитель часто видел у неё в гостях представителей националистических батальонов, в том числе "Айдара"."Через эту организацию активно сотрудничала с националистическими батальонами, занималась гуманитарной помощью. Однако найденные у нее дома большие партии просроченных медикаментов, просроченного детского питания, большое количество предметов личной гигиены, детской одежды и игрушек наводят на мысль, что гуманитарная помощь была лишь прикрытием для того, чтобы набивать собственные карманы и банковские счета. Получая денежную помощь, она пересылала деньги родственникам, использовала их на собственные нужды", - утверждают в МВД ЛНР.В настоящее время сотрудниками полиции Луганской народной республики устанавливается ее местонахождение, уточнили в МВД.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220219/donbass-1773809194.html

станица луганская

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, станица луганская, мвд лнр, правый сектор, служба безопасности украины, луганская народная республика