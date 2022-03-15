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В ЛНР бывшего районного депутата заподозрили в работе на СБУ - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/deputat-1778196800.html
В ЛНР бывшего районного депутата заподозрили в работе на СБУ
В ЛНР бывшего районного депутата заподозрили в работе на СБУ - РИА Новости, 15.03.2022
В ЛНР бывшего районного депутата заподозрили в работе на СБУ
Полиция ЛНР разыскивает бывшего депутата Станично-Луганского районного совета Наталью Журбенко, которую подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T09:41
2022-03-15T09:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
станица луганская
мвд лнр
правый сектор
служба безопасности украины
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Полиция ЛНР разыскивает бывшего депутата Станично-Луганского районного совета Наталью Журбенко, которую подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ) и националистическими батальонами - при обыске у неё дома найдена различная символика, в том числе наклейки для "благонадёжных" и "неблагонадежных" соседей."Сотрудниками Управления по борьбе с экстремизмом и организованной преступностью МВД ЛНР была получена информация о том, что бывший депутат Станично-Луганского районного совета Наталья Журбенко была пособником националистических батальонов, вела пропагандистскую деятельность", - сообщили журналистам в МВД ЛНР.Сообщается, что дома у Журбенко было обнаружено множество пропагандистской националистической литературы: книги, брошюры, выпуски комиксов, детские книги, флаги "Правого сектора"*, пачки наклеек на дома и ворота "Здесь живет пособник оккупанта"."По словам свидетелей, Наталья Журбенко сотрудничала с СБУ и принимала активное участие в вербовке гражданских лиц", - сообщили в министерстве.Там опубликовали запись допроса водителя Журбенко. Согласно его показаниям, женщина часто приезжала на контрольный пункт входа-выхода в Станице Луганской и пыталась склонить земляков, выезжающих в ЛНР, к сотрудничеству с СБУ."На переходе она приезжала и общалась. Может быть, и в Станице, потому что люди приходили (из Луганска) и получали пенсионные выплаты… Видел, что она общалась с сотрудниками СБУ. Она там передавала что-то, но что именно - я не видел", - рассказал ее водитель.Указывается, что Журбенко также была руководителем луганского представительства всеукраинской общественной организации "Союз участников, ветеранов и инвалидов АТО". Ее водитель часто видел у неё в гостях представителей националистических батальонов, в том числе "Айдара"."Через эту организацию активно сотрудничала с националистическими батальонами, занималась гуманитарной помощью. Однако найденные у нее дома большие партии просроченных медикаментов, просроченного детского питания, большое количество предметов личной гигиены, детской одежды и игрушек наводят на мысль, что гуманитарная помощь была лишь прикрытием для того, чтобы набивать собственные карманы и банковские счета. Получая денежную помощь, она пересылала деньги родственникам, использовала их на собственные нужды", - утверждают в МВД ЛНР.В настоящее время сотрудниками полиции Луганской народной республики устанавливается ее местонахождение, уточнили в МВД.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
https://ria.ru/20220219/donbass-1773809194.html
станица луганская
луганская народная республика
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в мире, станица луганская, мвд лнр, правый сектор, служба безопасности украины, луганская народная республика
09:41 15.03.2022
 
В ЛНР бывшего районного депутата заподозрили в работе на СБУ

МВД ЛНР заподозрило бывшего депутата Журбенко в сотрудничестве с СБУ и нацбатальонами

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Полиция ЛНР разыскивает бывшего депутата Станично-Луганского районного совета Наталью Журбенко, которую подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ) и националистическими батальонами - при обыске у неё дома найдена различная символика, в том числе наклейки для "благонадёжных" и "неблагонадежных" соседей.
"Сотрудниками Управления по борьбе с экстремизмом и организованной преступностью МВД ЛНР была получена информация о том, что бывший депутат Станично-Луганского районного совета Наталья Журбенко была пособником националистических батальонов, вела пропагандистскую деятельность", - сообщили журналистам в МВД ЛНР.
Сообщается, что дома у Журбенко было обнаружено множество пропагандистской националистической литературы: книги, брошюры, выпуски комиксов, детские книги, флаги "Правого сектора"*, пачки наклеек на дома и ворота "Здесь живет пособник оккупанта".
"По словам свидетелей, Наталья Журбенко сотрудничала с СБУ и принимала активное участие в вербовке гражданских лиц", - сообщили в министерстве.
Там опубликовали запись допроса водителя Журбенко. Согласно его показаниям, женщина часто приезжала на контрольный пункт входа-выхода в Станице Луганской и пыталась склонить земляков, выезжающих в ЛНР, к сотрудничеству с СБУ.
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"На переходе она приезжала и общалась. Может быть, и в Станице, потому что люди приходили (из Луганска) и получали пенсионные выплаты… Видел, что она общалась с сотрудниками СБУ. Она там передавала что-то, но что именно - я не видел", - рассказал ее водитель.
Указывается, что Журбенко также была руководителем луганского представительства всеукраинской общественной организации "Союз участников, ветеранов и инвалидов АТО". Ее водитель часто видел у неё в гостях представителей националистических батальонов, в том числе "Айдара".
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"Через эту организацию активно сотрудничала с националистическими батальонами, занималась гуманитарной помощью. Однако найденные у нее дома большие партии просроченных медикаментов, просроченного детского питания, большое количество предметов личной гигиены, детской одежды и игрушек наводят на мысль, что гуманитарная помощь была лишь прикрытием для того, чтобы набивать собственные карманы и банковские счета. Получая денежную помощь, она пересылала деньги родственникам, использовала их на собственные нужды", - утверждают в МВД ЛНР.
В настоящее время сотрудниками полиции Луганской народной республики устанавливается ее местонахождение, уточнили в МВД.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
"На линии фронта жилось плохо". Освобожденные города и села в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В освобожденных районах налаживают деятельность госслужб. К работе возвращаются врачи, полицейские и пожарные. Коммунальные службы восстанавливают газо- и электроснабжение.

Мужчина несет срубленную ветку дерева в поселке Трехизбенка в Луганской народной республике
1 из 12

В освобожденных районах налаживают деятельность госслужб. К работе возвращаются врачи, полицейские и пожарные. Коммунальные службы восстанавливают газо- и электроснабжение.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Служба в Свято-Покровском храме в поселке Трехизбенка в Луганской Народной Республике.

Служба в Свято-Покровский храме в поселке Трехизбенка в Луганской народной республике
2 из 12

Служба в Свято-Покровском храме в поселке Трехизбенка в Луганской Народной Республике.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Украинские военные, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по Трехизбенке в Донбассе. В поселке есть дети и много стариков, и они до сих пор не могут отойти от шока, рассказали местные жители.

Богдана с сыном Михаилом в своем доме в поселке Трехизбенка в Луганской народной республике
3 из 12

Украинские военные, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по Трехизбенке в Донбассе. В поселке есть дети и много стариков, и они до сих пор не могут отойти от шока, рассказали местные жители.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Станица Луганская была одним из символов разделения Луганской области на подконтрольные Киеву и ЛНР территории, здесь находился крупный КПП. Ее ВСУ отдали без боя. "На линии фронта жилось очень плохо — мы ж понимаем, что такое, когда два раза через Станицу линия фронта ходила… Но ушли тихо: вечером были — утром их не стало. Ну и слава тебе, господи", — рассказал глава Станицы Луганской Альберт Зинченко.

Дети качаются на качелях во дворе жилого дома в станице Луганской в Луганской народной республике
4 из 12

Станица Луганская была одним из символов разделения Луганской области на подконтрольные Киеву и ЛНР территории, здесь находился крупный КПП. Ее ВСУ отдали без боя. "На линии фронта жилось очень плохо — мы ж понимаем, что такое, когда два раза через Станицу линия фронта ходила… Но ушли тихо: вечером были — утром их не стало. Ну и слава тебе, господи", — рассказал глава Станицы Луганской Альберт Зинченко.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собирают по всей России — предметы первой необходимости, продукты, лекарства, теплые вещи.

Местные жители в очереди за гуманитарной помощью в поселке Донское в Донецкой народной республике
5 из 12

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собирают по всей России — предметы первой необходимости, продукты, лекарства, теплые вещи.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Ценники в магазинах Станицы Луганской в первые дни после освобождения оставались в гривнах, но продавцы принимали и рубли. А вот банкоматы сразу отключили от украинской банковской системы. Раньше в поселок специально приезжали луганчане, чтобы снимать с карточек украинские пенсии.

Жители у продуктового ларька в станице Луганской в Луганской народной республике
6 из 12

Ценники в магазинах Станицы Луганской в первые дни после освобождения оставались в гривнах, но продавцы принимали и рубли. А вот банкоматы сразу отключили от украинской банковской системы. Раньше в поселок специально приезжали луганчане, чтобы снимать с карточек украинские пенсии.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Жители Станицы Луганской надеются, что жизнь станет дешевле: "при Украине", говорят они, сало и мясо ели только по праздникам.

Местные жители на одной из улиц в станице Луганской в Луганской народной республике
7 из 12

Жители Станицы Луганской надеются, что жизнь станет дешевле: "при Украине", говорят они, сало и мясо ели только по праздникам.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащий военной комендатуры ДНР у оторванной башни боевой машины пехоты БМП-2 ВСУ на улице города Волноваха в Донецкой Народной Республике.

Налаживание мирной жизни в освобожденных населенных пунктах ДНР
8 из 12

Военнослужащий военной комендатуры ДНР у оторванной башни боевой машины пехоты БМП-2 ВСУ на улице города Волноваха в Донецкой Народной Республике.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Волновахе, отбитой силами ДНР, не осталось ни одного целого здания из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Мужчина идет по улице в городе Волноваха в Донецкой народной республике
9 из 12

В Волновахе, отбитой силами ДНР, не осталось ни одного целого здания из-за обстрелов со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Центральную районную больницу Волновахи украинские войска при отступлении обстреляли из танка и РСЗО "Град". При этом в здании находились не только пациенты, но и местные жители, которым было больше негде спрятаться.

Местные жители в здании Центральной районной больницы в городе Волноваха в Донецкой народной республике
10 из 12

Центральную районную больницу Волновахи украинские войска при отступлении обстреляли из танка и РСЗО "Град". При этом в здании находились не только пациенты, но и местные жители, которым было больше негде спрятаться.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Украинские войска, отступая от Волновахи, оставили большое количество вооружений. Саперы МЧС ДНР ведут разминирование.

Группа саперов МЧС ДНР проводит разминирование территории в городе Волноваха в Донецкой народной республике
11 из 12

Украинские войска, отступая от Волновахи, оставили большое количество вооружений. Саперы МЧС ДНР ведут разминирование.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Поднятие флага ДНР на зданием администрации в поселке Донское в Донецкой Народной Республике.

Поднятие флага ДНР на зданием администрации в поселке Донское в Донецкой народной республике
12 из 12

Поднятие флага ДНР на зданием администрации в поселке Донское в Донецкой Народной Республике.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 12

В освобожденных районах налаживают деятельность госслужб. К работе возвращаются врачи, полицейские и пожарные. Коммунальные службы восстанавливают газо- и электроснабжение.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 12

Служба в Свято-Покровском храме в поселке Трехизбенка в Луганской Народной Республике.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 12

Украинские военные, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по Трехизбенке в Донбассе. В поселке есть дети и много стариков, и они до сих пор не могут отойти от шока, рассказали местные жители.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 12

Станица Луганская была одним из символов разделения Луганской области на подконтрольные Киеву и ЛНР территории, здесь находился крупный КПП. Ее ВСУ отдали без боя. "На линии фронта жилось очень плохо — мы ж понимаем, что такое, когда два раза через Станицу линия фронта ходила… Но ушли тихо: вечером были — утром их не стало. Ну и слава тебе, господи", — рассказал глава Станицы Луганской Альберт Зинченко.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
5 из 12

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собирают по всей России — предметы первой необходимости, продукты, лекарства, теплые вещи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Ценники в магазинах Станицы Луганской в первые дни после освобождения оставались в гривнах, но продавцы принимали и рубли. А вот банкоматы сразу отключили от украинской банковской системы. Раньше в поселок специально приезжали луганчане, чтобы снимать с карточек украинские пенсии.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Жители Станицы Луганской надеются, что жизнь станет дешевле: "при Украине", говорят они, сало и мясо ели только по праздникам.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
8 из 12

Военнослужащий военной комендатуры ДНР у оторванной башни боевой машины пехоты БМП-2 ВСУ на улице города Волноваха в Донецкой Народной Республике.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 12

В Волновахе, отбитой силами ДНР, не осталось ни одного целого здания из-за обстрелов со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Центральную районную больницу Волновахи украинские войска при отступлении обстреляли из танка и РСЗО "Град". При этом в здании находились не только пациенты, но и местные жители, которым было больше негде спрятаться.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Украинские войска, отступая от Волновахи, оставили большое количество вооружений. Саперы МЧС ДНР ведут разминирование.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Поднятие флага ДНР на зданием администрации в поселке Донское в Донецкой Народной Республике.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСтаница ЛуганскаяМВД ЛНРПравый секторСлужба безопасности УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
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