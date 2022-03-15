https://ria.ru/20220315/biolaboratorii-1778263535.html

Китайский эксперт рассказал, чему США научились у милитаристской Японии

Китайский эксперт рассказал, чему США научились у милитаристской Японии - РИА Новости, 15.03.2022

Китайский эксперт рассказал, чему США научились у милитаристской Японии

США, изучая биологическое оружие у военных преступников милитаристской Японии, научились у них еще и тому, как не признавать свою ответственность перед фактами, РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:34

2022-03-15T14:34

2022-03-15T14:34

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ПЕКИН, 15 мар – РИА Новости. США, изучая биологическое оружие у военных преступников милитаристской Японии, научились у них еще и тому, как не признавать свою ответственность перед фактами, заявил РИА Новости китайский военный эксперт Цянь Лиянь, выразив сожаление, что другие западные страны хранят молчание в отношении действий Вашингтона, в том числе на территории Украины.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что работы в рамках военно-биологической программы США на территории Украины аналогичны тем, что велись в 1940-х годах японскими военными из отряда 731, члены которого после Второй мировой войны были укрыты в США."По мере того, как российские военные получают все больше данных на Украине, все лучше складывается пазл о соответствующих исследованиях в области биологического оружия, которые США вели на Украине. Но странно то, что заместитель госсекретаря США сильно обеспокоен тем, что результаты этих исследований попадут в руки России. Что беспокоит Вашингтон? Является ли это страхом того, что Россия поймет, что на Украине ведутся исследования биологического оружия, или США боятся, что результаты этих научных исследований превратятся в оружие? Если результаты исследований, которые поддерживают вооруженные силы США, используются лишь в сфере профилактики и лечения болезней, то как они могут стать смертельным оружием?" - отметил Цянь Лиянь.По его мнению, столкнувшись с такой неумолимой логикой, США насколько смогли использовали свое доминирование на различных онлайн-платформах, тем не менее им не удалось ничего разъяснить, и поэтому они просто стали называть все соответствующие данные "дезинформацией" и заявлять, что якобы российская армия сама намерена применять на Украине биологическое оружие, а потом свалить вину на США.Он добавил, что генерал-лейтенант Кириллов фактически сравнил военно-биологическую программу США на Украине с тем, что делал японский военный отряд 731 в 1940-х годах, и он лишь сравнил часть экспериментов с живым биологическим оружием на людях. По словам эксперта, есть еще довольно схожая часть, и она заключается в том, чтобы ни за что не признаваться в содеянном."Американцы, когда изучали у Сиро Исии (японский микробиолог, военный преступник, начальник 731-го отряда Квантунской армии) биологическое оружие, также научились, как перед лицом фактов не признавать ответственность", - указал он.Он добавил, что Японская империя за свои преступления заплатила хорошо всем известную болезненную цену и США все еще идут по этому старому пути, "крайне любопытный вопрос, какую цену они заплатят в один прекрасный день"."К сожалению, в настоящее время другие западные страны сохраняют молчание в отношении действий Соединенных Штатов", - отметил аналитик.Он добавил, что невозможно знать, образовался ли в США так называемый "информационный кокон" в отношении данной темы, "но другие страны в состоянии увидеть, что сделали США".В отряде №731 Квантунской армии разрабатывалось и испытывалось на людях бактериологическое оружие. Там велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда №731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек - китайцев, корейцев, русских, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч.Сразу после разгрома Квантунской армии в августе 1945 года, в который главный вклад внесла Красная армия, США сформировали специальную группу по поиску в Японии лиц, обладавших научной и технологической информацией (так американцы делали и после разгрома гитлеровской Германии). В руках этой группы оказались, в частности, руководители отряда №731 Сиро Исии и Масадзи Китано. США укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Вашингтон неоднократно отказывал Москве в просьбах выдать Исии и других преступников для суда в СССР.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

https://ria.ru/20210908/yaponiya-1749061501.html

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

https://ria.ru/20210906/yaponiya-1748829232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, китай, япония, вторая мировая война (1939-1945)