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Патрушев прибыл в Грозный для проведения планового совещания - РИА Новости, 15.03.2022
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Патрушев прибыл в Грозный для проведения планового совещания
Патрушев прибыл в Грозный для проведения планового совещания - РИА Новости, 15.03.2022
Патрушев прибыл в Грозный для проведения планового совещания
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл во вторник в Грозный, где проведет плановое совещание по вопросам обеспечения национальной... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:53
2022-03-15T13:53
россия
скфо
николай патрушев
совет безопасности рф
безопасность
политика
ставрополь
юрий чайка
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл во вторник в Грозный, где проведет плановое совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин."Планируется обсудить вопросы экономической безопасности, дополнительные меры по противодействию международным экстремистским и террористическим организациям, а также проблематику совершенствования организации, планирования и проведения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - сказал Аношин.По его словам, в совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка, главы регионов, представители федеральных министерств и ведомств.Подобные совещания по поручению президента России ежегодно проводятся во всех федеральных округах РФ. Предыдущее совещание в СКФО проходило в Ставрополе в феврале 2021 года.
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россия, скфо, николай патрушев, совет безопасности рф, безопасность, политика, ставрополь, юрий чайка
13:53 15.03.2022
 
Патрушев прибыл в Грозный для проведения планового совещания

Секретарь Совбеза Патрушев прибыл в Грозный для обсуждения вопросов безопасности в СКФО

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл во вторник в Грозный, где проведет плановое совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.
"Планируется обсудить вопросы экономической безопасности, дополнительные меры по противодействию международным экстремистским и террористическим организациям, а также проблематику совершенствования организации, планирования и проведения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - сказал Аношин.
По его словам, в совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка, главы регионов, представители федеральных министерств и ведомств.
Подобные совещания по поручению президента России ежегодно проводятся во всех федеральных округах РФ. Предыдущее совещание в СКФО проходило в Ставрополе в феврале 2021 года.
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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РоссияСКФОНиколай ПатрушевСовет Безопасности РФБезопасностьПолитикаСтавропольЮрий Чайка
 
 
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