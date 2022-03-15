https://ria.ru/20220315/bezopasnost-1778252144.html

Патрушев прибыл в Грозный для проведения планового совещания

Патрушев прибыл в Грозный для проведения планового совещания - РИА Новости, 15.03.2022

Патрушев прибыл в Грозный для проведения планового совещания

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл во вторник в Грозный, где проведет плановое совещание по вопросам обеспечения национальной... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:53

2022-03-15T13:53

2022-03-15T13:53

россия

скфо

николай патрушев

совет безопасности рф

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политика

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юрий чайка

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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл во вторник в Грозный, где проведет плановое совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин."Планируется обсудить вопросы экономической безопасности, дополнительные меры по противодействию международным экстремистским и террористическим организациям, а также проблематику совершенствования организации, планирования и проведения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - сказал Аношин.По его словам, в совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка, главы регионов, представители федеральных министерств и ведомств.Подобные совещания по поручению президента России ежегодно проводятся во всех федеральных округах РФ. Предыдущее совещание в СКФО проходило в Ставрополе в феврале 2021 года.

https://ria.ru/20220315/razgovor-1778184168.html

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Екатерина Зайцева

россия, скфо, николай патрушев, совет безопасности рф, безопасность, политика, ставрополь, юрий чайка