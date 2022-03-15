https://ria.ru/20220315/bezopasnost-1778252144.html
Патрушев прибыл в Грозный для проведения планового совещания
Патрушев прибыл в Грозный для проведения планового совещания - РИА Новости, 15.03.2022
Патрушев прибыл в Грозный для проведения планового совещания
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл во вторник в Грозный, где проведет плановое совещание по вопросам обеспечения национальной... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:53
2022-03-15T13:53
2022-03-15T13:53
россия
скфо
николай патрушев
совет безопасности рф
безопасность
политика
ставрополь
юрий чайка
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл во вторник в Грозный, где проведет плановое совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин."Планируется обсудить вопросы экономической безопасности, дополнительные меры по противодействию международным экстремистским и террористическим организациям, а также проблематику совершенствования организации, планирования и проведения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - сказал Аношин.По его словам, в совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка, главы регионов, представители федеральных министерств и ведомств.Подобные совещания по поручению президента России ежегодно проводятся во всех федеральных округах РФ. Предыдущее совещание в СКФО проходило в Ставрополе в феврале 2021 года.
https://ria.ru/20220315/razgovor-1778184168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, скфо, николай патрушев, совет безопасности рф, безопасность, политика, ставрополь, юрий чайка
Патрушев прибыл в Грозный для проведения планового совещания
Секретарь Совбеза Патрушев прибыл в Грозный для обсуждения вопросов безопасности в СКФО