https://ria.ru/20220315/belorussiya-1778277284.html

Литва просит у Белоруссии поставить муку, гречку и соль, заявил Лукашенко

Литва просит у Белоруссии поставить муку, гречку и соль, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.03.2022

Литва просит у Белоруссии поставить муку, гречку и соль, заявил Лукашенко

Литва просит у Минска о поставках муки, гречки и соли, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:31

2022-03-15T15:31

2022-03-15T16:13

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МИНСК, 15 мар — РИА Новости. Литва просит у Минска о поставках муки, гречки и соли, заявил белорусский президент Александр Лукашенко."Посмотрите, кто бы мог подумать: мы все время — ваши жены, некоторые — куда ездили тряпки покупать или еще что-то? В Литву, в Польшу. Там все было дешево. Продукты питания дешевле, еще что-то и так далее. Потому что демпинговал весь Запад, поставляя продукцию в Литву, зная о том, что мы ее там купим. Мы вывозили валюту", — приводит его слова Sputnik Беларусь.Теперь же, отметил Лукашенко, сложилась обратная ситуация, когда уже на сопредельной стороне нуждаются в продуктах питания из Белоруссии. По его словам, граница была закрыта под предлогом коронавирусных ограничений, но дело было не в этом."Границу закрыли, чтобы мы туда не двигались. Сегодня забыли о беженцах, о ковиде. Открыли границу и просят: хотя бы немного муки, гречки и соли", — сказал белорусский лидер.Он выразил уверенность, что Белоруссия может продавать соль тысячами тонн."Это тоже наши возможности, чтобы вы знали. Едут, чтобы бак бензина заправить. И будут ехать", — заключил Лукашенко.Сегодня Минск ввел запрет на вывоз пшеничной муки и гречневой крупы сроком на три месяца. Речь идет об экспорте в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, с августа прошлого года в республике действует запрет на вывоз и других зерновых культур: ржи, ячменя, овса, кукурузы, проса и прочих.

https://ria.ru/20220315/energonositeli-1778227612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, литва, александр лукашенко, белоруссия