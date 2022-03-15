Рейтинг@Mail.ru
Литва просит у Белоруссии поставить муку, гречку и соль, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/belorussiya-1778277284.html
Литва просит у Белоруссии поставить муку, гречку и соль, заявил Лукашенко
Литва просит у Белоруссии поставить муку, гречку и соль, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.03.2022
Литва просит у Белоруссии поставить муку, гречку и соль, заявил Лукашенко
Литва просит у Минска о поставках муки, гречки и соли, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:31
2022-03-15T16:13
в мире
польша
литва
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599635763_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_d80f945a0e635637d9b2309bcc158a10.jpg
МИНСК, 15 мар — РИА Новости. Литва просит у Минска о поставках муки, гречки и соли, заявил белорусский президент Александр Лукашенко."Посмотрите, кто бы мог подумать: мы все время — ваши жены, некоторые — куда ездили тряпки покупать или еще что-то? В Литву, в Польшу. Там все было дешево. Продукты питания дешевле, еще что-то и так далее. Потому что демпинговал весь Запад, поставляя продукцию в Литву, зная о том, что мы ее там купим. Мы вывозили валюту", — приводит его слова Sputnik Беларусь.Теперь же, отметил Лукашенко, сложилась обратная ситуация, когда уже на сопредельной стороне нуждаются в продуктах питания из Белоруссии. По его словам, граница была закрыта под предлогом коронавирусных ограничений, но дело было не в этом."Границу закрыли, чтобы мы туда не двигались. Сегодня забыли о беженцах, о ковиде. Открыли границу и просят: хотя бы немного муки, гречки и соли", — сказал белорусский лидер.Он выразил уверенность, что Белоруссия может продавать соль тысячами тонн."Это тоже наши возможности, чтобы вы знали. Едут, чтобы бак бензина заправить. И будут ехать", — заключил Лукашенко.Сегодня Минск ввел запрет на вывоз пшеничной муки и гречневой крупы сроком на три месяца. Речь идет об экспорте в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, с августа прошлого года в республике действует запрет на вывоз и других зерновых культур: ржи, ячменя, овса, кукурузы, проса и прочих.
https://ria.ru/20220315/energonositeli-1778227612.html
польша
литва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599635763_240:0:1681:1081_1920x0_80_0_0_6437eab72a8c1fbd8f58dd0027cb1b0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, литва, александр лукашенко, белоруссия
15:31 15.03.2022 (обновлено: 16:13 15.03.2022)
 
Литва просит у Белоруссии поставить муку, гречку и соль, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о просьбах Литвы поставить муку, гречку и соль

© Pixabay / NechaevГречневая крупа
Гречневая крупа - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Pixabay / Nechaev
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 мар — РИА Новости. Литва просит у Минска о поставках муки, гречки и соли, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Посмотрите, кто бы мог подумать: мы все время — ваши жены, некоторые — куда ездили тряпки покупать или еще что-то? В Литву, в Польшу. Там все было дешево. Продукты питания дешевле, еще что-то и так далее. Потому что демпинговал весь Запад, поставляя продукцию в Литву, зная о том, что мы ее там купим. Мы вывозили валюту", — приводит его слова Sputnik Беларусь.
Теперь же, отметил Лукашенко, сложилась обратная ситуация, когда уже на сопредельной стороне нуждаются в продуктах питания из Белоруссии. По его словам, граница была закрыта под предлогом коронавирусных ограничений, но дело было не в этом.
"Границу закрыли, чтобы мы туда не двигались. Сегодня забыли о беженцах, о ковиде. Открыли границу и просят: хотя бы немного муки, гречки и соли", — сказал белорусский лидер.
Он выразил уверенность, что Белоруссия может продавать соль тысячами тонн.
"Это тоже наши возможности, чтобы вы знали. Едут, чтобы бак бензина заправить. И будут ехать", — заключил Лукашенко.
Сегодня Минск ввел запрет на вывоз пшеничной муки и гречневой крупы сроком на три месяца. Речь идет об экспорте в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, с августа прошлого года в республике действует запрет на вывоз и других зерновых культур: ржи, ячменя, овса, кукурузы, проса и прочих.
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода Дружба возле села Бобовичи в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
12:19
Лукашенко рассказал о ценах на российские энергоносители для Белоруссии
 
В миреПольшаЛитваАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала