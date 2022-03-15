15:31 15.03.2022 (обновлено: 16:13 15.03.2022)
Литва просит у Белоруссии поставить муку, гречку и соль, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о просьбах Литвы поставить муку, гречку и соль
МИНСК, 15 мар — РИА Новости. Литва просит у Минска о поставках муки, гречки и соли, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Посмотрите, кто бы мог подумать: мы все время — ваши жены, некоторые — куда ездили тряпки покупать или еще что-то? В Литву, в Польшу. Там все было дешево. Продукты питания дешевле, еще что-то и так далее. Потому что демпинговал весь Запад, поставляя продукцию в Литву, зная о том, что мы ее там купим. Мы вывозили валюту", — приводит его слова Sputnik Беларусь.
Теперь же, отметил Лукашенко, сложилась обратная ситуация, когда уже на сопредельной стороне нуждаются в продуктах питания из Белоруссии. По его словам, граница была закрыта под предлогом коронавирусных ограничений, но дело было не в этом.
"Границу закрыли, чтобы мы туда не двигались. Сегодня забыли о беженцах, о ковиде. Открыли границу и просят: хотя бы немного муки, гречки и соли", — сказал белорусский лидер.
Он выразил уверенность, что Белоруссия может продавать соль тысячами тонн.
"Это тоже наши возможности, чтобы вы знали. Едут, чтобы бак бензина заправить. И будут ехать", — заключил Лукашенко.
Сегодня Минск ввел запрет на вывоз пшеничной муки и гречневой крупы сроком на три месяца. Речь идет об экспорте в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, с августа прошлого года в республике действует запрет на вывоз и других зерновых культур: ржи, ячменя, овса, кукурузы, проса и прочих.