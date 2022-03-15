https://ria.ru/20220315/banany-1778232210.html
В ТПП не исключили перебои с поставками бананов в Россию
В ТПП не исключили перебои с поставками бананов в Россию - РИА Новости, 15.03.2022
В ТПП не исключили перебои с поставками бананов в Россию
Незначительные перебои поставок бананов в РФ возможны из-за логистических проблем в мире, но они не приведут к полному исчезновению этих фруктов с прилавков... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:36
2022-03-15T12:36
2022-03-15T12:38
экономика
россия
латинская америка
эквадор
торгово-промышленная палата рф
бананы
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Незначительные перебои поставок бананов в РФ возможны из-за логистических проблем в мире, но они не приведут к полному исчезновению этих фруктов с прилавков магазинов и вряд ли спровоцируют существенный рост цен, заявил РИА Новости председатель совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Александр Борисов."Бананы не исчезнут с прилавков наших магазинов и супермаркетов. Во-первых, у нас достаточно разветвленные каналы поставки этой сельхозпродукции", - рассказал Борисов.Незначительные перебои в поставках, по его словам, могут возникнуть из-за сложностей, связанных с транспортировкой. "В международных перевозках сегодня непростая ситуация. Логистические проблемы, считаю, сейчас даже важнее, чем замена одного-двух поставщиков", - заметил он.Производители бананов перекрыли дороги на западе Эквадора, чтобы убедить правительство оказать меры поддержки сектору на фоне ситуации вокруг Украины. Фермеры обеспокоены возможными проблемами с поставками этой сельхозпродукции в РФ из-за санкций, введенных ЕС и США. По данным ассоциации коммерциализации и экспорта бананов Acorbanec, на участников которых приходится более 60% поставок в Россию, экспорт в Россию составляет 22,5% от всех поставок бананов Эквадора за рубеж.Борисов отметил, что, кроме Эквадора, бананы в Россию поступают и из других стран, например, из Колумбии и Гватемалы, а также из ряда африканских государств, например, Марокко и Туниса. "Один крупный ритейл имеет в Латинской Америке даже свои плантации, а некоторыми из их владеют российские бизнесмены", - рассказал Борисов.Отвечая на вопрос о влиянии сложившейся ситуации на стоимость бананов для российского потребителя, эксперт признал, что подорожание возможно, но оно не будет слишком значительным."Бананы уже давно стали привычным элементом рациона у россиян. Хотя цены, думаю, на них возрастут, но не слишком чувствительно", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220315/banany-1778182952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, латинская америка, эквадор, торгово-промышленная палата рф, бананы
12:36 15.03.2022 (обновлено: 12:38 15.03.2022)
В ТПП не исключили перебои с поставками бананов в Россию
Эксперт ТПП Борисов: бананы не исчезнут из магазинов, но перебои с поставками возможны
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Незначительные перебои поставок бананов в РФ возможны из-за логистических проблем в мире, но они не приведут к полному исчезновению этих фруктов с прилавков магазинов и вряд ли спровоцируют существенный рост цен, заявил РИА Новости председатель совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Александр Борисов.
"Бананы не исчезнут с прилавков наших магазинов и супермаркетов. Во-первых, у нас достаточно разветвленные каналы поставки этой сельхозпродукции", - рассказал Борисов.
Незначительные перебои в поставках, по его словам, могут возникнуть из-за сложностей, связанных с транспортировкой. "В международных перевозках сегодня непростая ситуация. Логистические проблемы, считаю, сейчас даже важнее, чем замена одного-двух поставщиков", - заметил он.
Производители бананов перекрыли дороги на западе Эквадора
, чтобы убедить правительство оказать меры поддержки сектору на фоне ситуации вокруг Украины
. Фермеры обеспокоены возможными проблемами с поставками этой сельхозпродукции в РФ из-за санкций, введенных ЕС и США. По данным ассоциации коммерциализации и экспорта бананов Acorbanec, на участников которых приходится более 60% поставок в Россию
, экспорт в Россию составляет 22,5% от всех поставок бананов Эквадора за рубеж.
Борисов отметил, что, кроме Эквадора, бананы в Россию поступают и из других стран, например, из Колумбии и Гватемалы
, а также из ряда африканских государств, например, Марокко
и Туниса
. "Один крупный ритейл имеет в Латинской Америке
даже свои плантации, а некоторыми из их владеют российские бизнесмены", - рассказал Борисов.
Отвечая на вопрос о влиянии сложившейся ситуации на стоимость бананов для российского потребителя, эксперт признал, что подорожание возможно, но оно не будет слишком значительным.
"Бананы уже давно стали привычным элементом рациона у россиян. Хотя цены, думаю, на них возрастут, но не слишком чувствительно", - резюмировал он.