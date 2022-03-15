https://ria.ru/20220315/banany-1778232210.html

В ТПП не исключили перебои с поставками бананов в Россию

В ТПП не исключили перебои с поставками бананов в Россию - РИА Новости, 15.03.2022

В ТПП не исключили перебои с поставками бананов в Россию

Незначительные перебои поставок бананов в РФ возможны из-за логистических проблем в мире, но они не приведут к полному исчезновению этих фруктов с прилавков... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:36

2022-03-15T12:36

2022-03-15T12:38

экономика

россия

латинская америка

эквадор

торгово-промышленная палата рф

бананы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761166907_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c4fd3f66c1fa8e49b20c662dddea2c16.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Незначительные перебои поставок бананов в РФ возможны из-за логистических проблем в мире, но они не приведут к полному исчезновению этих фруктов с прилавков магазинов и вряд ли спровоцируют существенный рост цен, заявил РИА Новости председатель совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Александр Борисов."Бананы не исчезнут с прилавков наших магазинов и супермаркетов. Во-первых, у нас достаточно разветвленные каналы поставки этой сельхозпродукции", - рассказал Борисов.Незначительные перебои в поставках, по его словам, могут возникнуть из-за сложностей, связанных с транспортировкой. "В международных перевозках сегодня непростая ситуация. Логистические проблемы, считаю, сейчас даже важнее, чем замена одного-двух поставщиков", - заметил он.Производители бананов перекрыли дороги на западе Эквадора, чтобы убедить правительство оказать меры поддержки сектору на фоне ситуации вокруг Украины. Фермеры обеспокоены возможными проблемами с поставками этой сельхозпродукции в РФ из-за санкций, введенных ЕС и США. По данным ассоциации коммерциализации и экспорта бананов Acorbanec, на участников которых приходится более 60% поставок в Россию, экспорт в Россию составляет 22,5% от всех поставок бананов Эквадора за рубеж.Борисов отметил, что, кроме Эквадора, бананы в Россию поступают и из других стран, например, из Колумбии и Гватемалы, а также из ряда африканских государств, например, Марокко и Туниса. "Один крупный ритейл имеет в Латинской Америке даже свои плантации, а некоторыми из их владеют российские бизнесмены", - рассказал Борисов.Отвечая на вопрос о влиянии сложившейся ситуации на стоимость бананов для российского потребителя, эксперт признал, что подорожание возможно, но оно не будет слишком значительным."Бананы уже давно стали привычным элементом рациона у россиян. Хотя цены, думаю, на них возрастут, но не слишком чувствительно", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220315/banany-1778182952.html

https://ria.ru/20220315/import-1778190955.html

россия

латинская америка

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, латинская америка, эквадор, торгово-промышленная палата рф, бананы