https://ria.ru/20220315/amerika-1778254254.html

США пытаются разрушить отношения с Россией, заявил Рябков

США пытаются разрушить отношения с Россией, заявил Рябков - РИА Новости, 15.03.2022

США пытаются разрушить отношения с Россией, заявил Рябков

Никаких подвижек в решении визовых вопросов и проблем с функционированием посольств между РФ и США нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:58

2022-03-15T13:58

2022-03-15T14:36

в мире

сша

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Никаких подвижек в решении визовых вопросов и проблем с функционированием посольств между РФ и США нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Все на той же точке глубокого замерзания. Но здесь нет никакого элемента эскалации с нашей стороны и никогда не было, это полностью за американцами, это следствие их осознанной линии, не хотелось бы сказать необратимое, но все больше кажется именно так, разрушение наших отношений", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20220313/ssha-1777907529.html

сша

россия

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, сергей рябков