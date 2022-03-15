https://ria.ru/20220315/amerika-1778254254.html
США пытаются разрушить отношения с Россией, заявил Рябков
США пытаются разрушить отношения с Россией, заявил Рябков - РИА Новости, 15.03.2022
США пытаются разрушить отношения с Россией, заявил Рябков
Никаких подвижек в решении визовых вопросов и проблем с функционированием посольств между РФ и США нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:58
2022-03-15T13:58
2022-03-15T14:36
в мире
сша
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Никаких подвижек в решении визовых вопросов и проблем с функционированием посольств между РФ и США нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Все на той же точке глубокого замерзания. Но здесь нет никакого элемента эскалации с нашей стороны и никогда не было, это полностью за американцами, это следствие их осознанной линии, не хотелось бы сказать необратимое, но все больше кажется именно так, разрушение наших отношений", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20220313/ssha-1777907529.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, россия, сергей рябков
13:58 15.03.2022 (обновлено: 14:36 15.03.2022)
США пытаются разрушить отношения с Россией, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков обвинил США в попытке разрушить отношения с Россией