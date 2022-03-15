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В МИД заявили о небывалом уровне агрессии против России в мире - РИА Новости, 15.03.2022
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В МИД заявили о небывалом уровне агрессии против России в мире
В МИД заявили о небывалом уровне агрессии против России в мире - РИА Новости, 15.03.2022
В МИД заявили о небывалом уровне агрессии против России в мире
В некоторых странах агрессия против РФ зашкаливает, это происходит не только на Западе, но и в Азии, и в Латинской америке, заявил замдиректора департамента по... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:21
2022-03-15T15:43
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
русофобия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В некоторых странах агрессия против РФ зашкаливает, это происходит не только на Западе, но и в Азии, и в Латинской америке, заявил замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Владимир Андреев."Я уверен, есть страны, где этого нет, слава богу, а вот в других странах эта агрессия... зашкаливает. И это не только коллективный Запад, к сожалению, мы собираем такую информацию и в Аргентине, Эквадоре, Таиланде...", - сказал он в ходе видеоконференции "Массовое нарушение прав российских соотечественников за рубежом по признакам гражданства, национальности и языка: как этому противодействовать" в Общественной палате РФ."Напитавшись враньем про Россию из мировых СМИ, многие люди считают себя вправе как-то отомстить русским и России", - пояснил он. "Правозащитники с таким уровнем агрессии не сталкивались, хотя они работают в странах Прибалтики и... на Украине. Но все-таки сейчас что-то совершенно особенное, и меры реагирования, выработанные сообща... должны быть особенными", - подчеркнул он.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, русофобия
15:21 15.03.2022 (обновлено: 15:43 15.03.2022)
 
В МИД заявили о небывалом уровне агрессии против России в мире

МИД: правозащитники еще не сталкивались с таким уровнем агрессии против России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В некоторых странах агрессия против РФ зашкаливает, это происходит не только на Западе, но и в Азии, и в Латинской америке, заявил замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Владимир Андреев.
"Я уверен, есть страны, где этого нет, слава богу, а вот в других странах эта агрессия... зашкаливает. И это не только коллективный Запад, к сожалению, мы собираем такую информацию и в Аргентине, Эквадоре, Таиланде...", - сказал он в ходе видеоконференции "Массовое нарушение прав российских соотечественников за рубежом по признакам гражданства, национальности и языка: как этому противодействовать" в Общественной палате РФ.
"Напитавшись враньем про Россию из мировых СМИ, многие люди считают себя вправе как-то отомстить русским и России", - пояснил он. "Правозащитники с таким уровнем агрессии не сталкивались, хотя они работают в странах Прибалтики и... на Украине. Но все-таки сейчас что-то совершенно особенное, и меры реагирования, выработанные сообща... должны быть особенными", - подчеркнул он.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссиярусофобия
 
 
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