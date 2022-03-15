https://ria.ru/20220315/agressiya-1778275065.html

В МИД заявили о небывалом уровне агрессии против России в мире

В МИД заявили о небывалом уровне агрессии против России в мире - РИА Новости, 15.03.2022

В МИД заявили о небывалом уровне агрессии против России в мире

В некоторых странах агрессия против РФ зашкаливает, это происходит не только на Западе, но и в Азии, и в Латинской америке, заявил замдиректора департамента по... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:21

2022-03-15T15:21

2022-03-15T15:43

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

россия

русофобия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В некоторых странах агрессия против РФ зашкаливает, это происходит не только на Западе, но и в Азии, и в Латинской америке, заявил замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Владимир Андреев."Я уверен, есть страны, где этого нет, слава богу, а вот в других странах эта агрессия... зашкаливает. И это не только коллективный Запад, к сожалению, мы собираем такую информацию и в Аргентине, Эквадоре, Таиланде...", - сказал он в ходе видеоконференции "Массовое нарушение прав российских соотечественников за рубежом по признакам гражданства, национальности и языка: как этому противодействовать" в Общественной палате РФ."Напитавшись враньем про Россию из мировых СМИ, многие люди считают себя вправе как-то отомстить русским и России", - пояснил он. "Правозащитники с таким уровнем агрессии не сталкивались, хотя они работают в странах Прибалтики и... на Украине. Но все-таки сейчас что-то совершенно особенное, и меры реагирования, выработанные сообща... должны быть особенными", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220312/zapad-1777761010.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, русофобия