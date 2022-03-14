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Минпромторг подготовил проект о запрете экспорта зерновых - РИА Новости, 14.03.2022
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Минпромторг подготовил проект о запрете экспорта зерновых
Минпромторг подготовил проект о запрете экспорта зерновых - РИА Новости, 14.03.2022
Минпромторг подготовил проект о запрете экспорта зерновых
Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что завизировала проект по запрету экспорта зерновых до 30 июня. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:01
2022-03-14T19:51
экономика
россия
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
виктория абрамченко
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что завизировала проект по запрету экспорта зерновых до 30 июня."Завизировала внесенные Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы России сахара белого и сахара-сырца до 31 августа, а также пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы до 30 июня текущего года. Вывоз зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен", — написала вице-премьер в своем телеграм-канале.Она уточнила, что для партнеров по Евразийскому экономическому союзу вывоз сахара будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза."В перечень исключений также включены поставки в ЛНР и ДНР", — добавила Абрамченко.По ее словам, это временная мера, она направлена на сохранение объемов внутри страны и позволит удержать цены, а также покрыть потребности внутренних потребителей и переработчиков.
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экономика, россия, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), виктория абрамченко
19:01 14.03.2022 (обновлено: 19:51 14.03.2022)
 
Минпромторг подготовил проект о запрете экспорта зерновых

Вице-премьер Абрамченко поддержала проект Минпромторга о запрете экспорта зерновых до июля

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка урожая зерновых. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что завизировала проект по запрету экспорта зерновых до 30 июня.
"Завизировала внесенные Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы России сахара белого и сахара-сырца до 31 августа, а также пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы до 30 июня текущего года. Вывоз зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен", — написала вице-премьер в своем телеграм-канале.
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Она уточнила, что для партнеров по Евразийскому экономическому союзу вывоз сахара будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза.
"В перечень исключений также включены поставки в ЛНР и ДНР", — добавила Абрамченко.
По ее словам, это временная мера, она направлена на сохранение объемов внутри страны и позволит удержать цены, а также покрыть потребности внутренних потребителей и переработчиков.
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ЭкономикаРоссияЕвразийский экономический союзМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Виктория Абрамченко
 
 
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