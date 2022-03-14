https://ria.ru/20220314/zernovye-1778137856.html
Минпромторг подготовил проект о запрете экспорта зерновых
Минпромторг подготовил проект о запрете экспорта зерновых - РИА Новости, 14.03.2022
Минпромторг подготовил проект о запрете экспорта зерновых
Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что завизировала проект по запрету экспорта зерновых до 30 июня. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:01
2022-03-14T19:01
2022-03-14T19:51
экономика
россия
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
виктория абрамченко
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что завизировала проект по запрету экспорта зерновых до 30 июня."Завизировала внесенные Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы России сахара белого и сахара-сырца до 31 августа, а также пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы до 30 июня текущего года. Вывоз зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен", — написала вице-премьер в своем телеграм-канале.Она уточнила, что для партнеров по Евразийскому экономическому союзу вывоз сахара будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза."В перечень исключений также включены поставки в ЛНР и ДНР", — добавила Абрамченко.По ее словам, это временная мера, она направлена на сохранение объемов внутри страны и позволит удержать цены, а также покрыть потребности внутренних потребителей и переработчиков.
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html
https://ria.ru/20220307/udobreniya-1776898303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), виктория абрамченко
19:01 14.03.2022 (обновлено: 19:51 14.03.2022)
Минпромторг подготовил проект о запрете экспорта зерновых
Вице-премьер Абрамченко поддержала проект Минпромторга о запрете экспорта зерновых до июля