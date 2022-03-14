https://ria.ru/20220314/zernovye-1778137856.html

Минпромторг подготовил проект о запрете экспорта зерновых

Минпромторг подготовил проект о запрете экспорта зерновых - РИА Новости, 14.03.2022

Минпромторг подготовил проект о запрете экспорта зерновых

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что завизировала проект по запрету экспорта зерновых до 30 июня. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:01

2022-03-14T19:01

2022-03-14T19:51

экономика

россия

евразийский экономический союз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

виктория абрамченко

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что завизировала проект по запрету экспорта зерновых до 30 июня."Завизировала внесенные Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы России сахара белого и сахара-сырца до 31 августа, а также пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы до 30 июня текущего года. Вывоз зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен", — написала вице-премьер в своем телеграм-канале.Она уточнила, что для партнеров по Евразийскому экономическому союзу вывоз сахара будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза."В перечень исключений также включены поставки в ЛНР и ДНР", — добавила Абрамченко.По ее словам, это временная мера, она направлена на сохранение объемов внутри страны и позволит удержать цены, а также покрыть потребности внутренних потребителей и переработчиков.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), виктория абрамченко