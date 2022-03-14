https://ria.ru/20220314/zaporozhe-1778118927.html
В Запорожье боевики захватили банки и проверяют счета вкладчиков
В Запорожье боевики захватили банки и проверяют счета вкладчиков - РИА Новости, 14.03.2022
В Запорожье боевики захватили банки и проверяют счета вкладчиков
Украинские националисты захватили банки в Запорожье и отбирают деньги у зажиточных горожан якобы на нужды сил территориальной обороны, заявил начальник... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:26
2022-03-14T17:26
2022-03-14T17:34
запорожье
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские националисты захватили банки в Запорожье и отбирают деньги у зажиточных горожан якобы на нужды сил территориальной обороны, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Запорожье боевики, захватив финансовые учреждения города, проводят проверки банковских счетов вкладчиков. Граждан, имеющих значительные финансовые накопления, похищают, насильно удерживают и, угрожая убийством, отнимают у них деньги - якобы на нужды отрядов территориальной обороны", - сказал он."Мирные жители, стремясь избежать произвола и насилия со стороны националистов, предпринимают самостоятельные попытки покинуть город. На блокпостах, контролируемых радикалами, людей задерживают, избивают, подвергают унижениям или вымогают последние ценности за беспрепятственный выход из города", - добавил Мизинцев.
https://ria.ru/20220314/natsbaty-1778120364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, в мире, украина
17:26 14.03.2022 (обновлено: 17:34 14.03.2022)
В Запорожье боевики захватили банки и проверяют счета вкладчиков
Минобороны: в Запорожье боевики захватили банки и проверяют счета вкладчиков