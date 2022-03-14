https://ria.ru/20220314/zabastovka-1778066689.html
В Испании перевозчики грузов начали бессрочную забастовку
В Испании перевозчики грузов начали бессрочную забастовку - РИА Новости, 14.03.2022
В Испании перевозчики грузов начали бессрочную забастовку
Перевозчики грузов в Испании начали в понедельник бессрочную забастовку, одной из причин стал рост цен на бензин. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:13
2022-03-14T14:13
2022-03-14T19:13
в мире
испания
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МАДРИД, 14 мар — РИА Новости. Перевозчики грузов в Испании начали в понедельник бессрочную забастовку, одной из причин стал рост цен на бензин.Инициатором забастовки, которая началась в понедельник и заявлена как бессрочная, выступила платформа по защите сектора внутренних и международных перевозок грузов, которая заявляет, что объединяет 85% малого и среднего бизнеса сектора.Причинами забастовки она объявила тяжелое положение в секторе, плохие условия труда и повышение цен на бензин и дизель, которое еще больше ускорилось после начала конфликта на Украине.В понедельник 95-й бензин стоит в среднем 1,869 евро за литр, дизель — 1,851 евро. Хозяева АЗС просят правительство снизить НДС на топливо с 21% до десяти процентов, однако власти заявляют, что решение должно приниматься на общеевропейском уровне.Пока официальных данных, сколько транспортников присоединились к забастовке в первый день, нет, однако, по данным властей, эта цифра незначительная и реальных перебоев с доставкой продукции в стране нет.Министр транспорта Ракель Санчес заявила, что "сейчас не лучшее время проводить забастовки и митинги", однако заверила, что "поставки гарантированы".
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html
https://ria.ru/20220313/bayden-1777932864.html
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РИА Новости
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в мире, испания
14:13 14.03.2022 (обновлено: 19:13 14.03.2022)
В Испании перевозчики грузов начали бессрочную забастовку
В Испании перевозчики грузов начали бессрочную забастовку из-за роста цен на бензин
МАДРИД, 14 мар — РИА Новости. Перевозчики грузов в Испании начали в понедельник бессрочную забастовку, одной из причин стал рост цен на бензин.
Инициатором забастовки, которая началась в понедельник и заявлена как бессрочная, выступила платформа по защите сектора внутренних и международных перевозок грузов, которая заявляет, что объединяет 85% малого и среднего бизнеса сектора.
Причинами забастовки она объявила тяжелое положение в секторе, плохие условия труда и повышение цен на бензин и дизель, которое еще больше ускорилось после начала конфликта на Украине
.
В понедельник 95-й бензин стоит в среднем 1,869 евро за литр, дизель — 1,851 евро. Хозяева АЗС просят правительство снизить НДС на топливо с 21% до десяти процентов, однако власти заявляют, что решение должно приниматься на общеевропейском уровне.
Пока официальных данных, сколько транспортников присоединились к забастовке в первый день, нет, однако, по данным властей, эта цифра незначительная и реальных перебоев с доставкой продукции в стране нет.
Министр транспорта Ракель Санчес заявила, что "сейчас не лучшее время проводить забастовки и митинги", однако заверила, что "поставки гарантированы".