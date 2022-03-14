https://ria.ru/20220314/zabastovka-1778066689.html

В Испании перевозчики грузов начали бессрочную забастовку

В Испании перевозчики грузов начали бессрочную забастовку - РИА Новости, 14.03.2022

В Испании перевозчики грузов начали бессрочную забастовку

Перевозчики грузов в Испании начали в понедельник бессрочную забастовку, одной из причин стал рост цен на бензин. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:13

2022-03-14T14:13

2022-03-14T19:13

в мире

испания

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МАДРИД, 14 мар — РИА Новости. Перевозчики грузов в Испании начали в понедельник бессрочную забастовку, одной из причин стал рост цен на бензин.Инициатором забастовки, которая началась в понедельник и заявлена как бессрочная, выступила платформа по защите сектора внутренних и международных перевозок грузов, которая заявляет, что объединяет 85% малого и среднего бизнеса сектора.Причинами забастовки она объявила тяжелое положение в секторе, плохие условия труда и повышение цен на бензин и дизель, которое еще больше ускорилось после начала конфликта на Украине.В понедельник 95-й бензин стоит в среднем 1,869 евро за литр, дизель — 1,851 евро. Хозяева АЗС просят правительство снизить НДС на топливо с 21% до десяти процентов, однако власти заявляют, что решение должно приниматься на общеевропейском уровне.Пока официальных данных, сколько транспортников присоединились к забастовке в первый день, нет, однако, по данным властей, эта цифра незначительная и реальных перебоев с доставкой продукции в стране нет.Министр транспорта Ракель Санчес заявила, что "сейчас не лучшее время проводить забастовки и митинги", однако заверила, что "поставки гарантированы".

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

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испания

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, испания