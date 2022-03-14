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В работе интернет-сервиса Wildberries произошел сбой - РИА Новости, 14.03.2022
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В работе интернет-сервиса Wildberries произошел сбой
В работе интернет-сервиса Wildberries произошел сбой - РИА Новости, 14.03.2022
В работе интернет-сервиса Wildberries произошел сбой
Пользователи сервиса онлайн-ретейлера Wildberries из ряда стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:09
2022-03-14T16:47
армения
россия
узбекистан
wildberries
в мире
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пользователи сервиса онлайн-ретейлера Wildberries из ряда стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 9:41 мск было зафиксировано 8929 жалоб: около 49% пользователей жалуются на работу приложения, порядка 40% — на проблемы с отслеживанием заказа, еще 11% — на неполадки в работе веб-сайта.О проблемах сообщают в основном пользователи из России (Москва, Санкт-Петербург и другие города) и Белоруссии.В данный момент Wildberries работает в семи странах, в том числе в России, Казахстане, Белоруссии, Израиле, Киргизии, Узбекистане и Армении.
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армения, россия, узбекистан, wildberries, в мире
10:09 14.03.2022 (обновлено: 16:47 14.03.2022)
 
В работе интернет-сервиса Wildberries произошел сбой

Downdetector: клиенты Wildberries жалуются на сбои в работе интернет-сервиса

© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru / Перейти в фотобанкРесепшен и примерочные кабинки Wildberries
Ресепшен и примерочные кабинки Wildberries - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru
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Ресепшен и примерочные кабинки Wildberries
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пользователи сервиса онлайн-ретейлера Wildberries из ряда стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 9:41 мск было зафиксировано 8929 жалоб: около 49% пользователей жалуются на работу приложения, порядка 40% — на проблемы с отслеживанием заказа, еще 11% — на неполадки в работе веб-сайта.
О проблемах сообщают в основном пользователи из России (Москва, Санкт-Петербург и другие города) и Белоруссии.
В данный момент Wildberries работает в семи странах, в том числе в России, Казахстане, Белоруссии, Израиле, Киргизии, Узбекистане и Армении.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 23:24
Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в работе сервиса
 
АрменияРоссияУзбекистанWildberriesВ мире
 
 
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