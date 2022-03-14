https://ria.ru/20220314/wildberries-1778000999.html

В работе интернет-сервиса Wildberries произошел сбой

В работе интернет-сервиса Wildberries произошел сбой - РИА Новости, 14.03.2022

В работе интернет-сервиса Wildberries произошел сбой

Пользователи сервиса онлайн-ретейлера Wildberries из ряда стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:09

2022-03-14T10:09

2022-03-14T16:47

армения

россия

узбекистан

wildberries

в мире

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пользователи сервиса онлайн-ретейлера Wildberries из ряда стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 9:41 мск было зафиксировано 8929 жалоб: около 49% пользователей жалуются на работу приложения, порядка 40% — на проблемы с отслеживанием заказа, еще 11% — на неполадки в работе веб-сайта.О проблемах сообщают в основном пользователи из России (Москва, Санкт-Петербург и другие города) и Белоруссии.В данный момент Wildberries работает в семи странах, в том числе в России, Казахстане, Белоруссии, Израиле, Киргизии, Узбекистане и Армении.

https://ria.ru/20220312/telegram-1777884280.html

армения

россия

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

армения, россия, узбекистан, wildberries, в мире