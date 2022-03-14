https://ria.ru/20220314/wildberries-1778000999.html
В работе интернет-сервиса Wildberries произошел сбой
В работе интернет-сервиса Wildberries произошел сбой - РИА Новости, 14.03.2022
В работе интернет-сервиса Wildberries произошел сбой
Пользователи сервиса онлайн-ретейлера Wildberries из ряда стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:09
2022-03-14T10:09
2022-03-14T16:47
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россия
узбекистан
wildberries
в мире
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пользователи сервиса онлайн-ретейлера Wildberries из ряда стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 9:41 мск было зафиксировано 8929 жалоб: около 49% пользователей жалуются на работу приложения, порядка 40% — на проблемы с отслеживанием заказа, еще 11% — на неполадки в работе веб-сайта.О проблемах сообщают в основном пользователи из России (Москва, Санкт-Петербург и другие города) и Белоруссии.В данный момент Wildberries работает в семи странах, в том числе в России, Казахстане, Белоруссии, Израиле, Киргизии, Узбекистане и Армении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, узбекистан, wildberries, в мире
10:09 14.03.2022 (обновлено: 16:47 14.03.2022)
В работе интернет-сервиса Wildberries произошел сбой
Downdetector: клиенты Wildberries жалуются на сбои в работе интернет-сервиса