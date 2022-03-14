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МИД Венгрии заявил об опасности поставок вооружения Киеву

МИД Венгрии заявил об опасности поставок вооружения Киеву - РИА Новости, 14.03.2022

МИД Венгрии заявил об опасности поставок вооружения Киеву

Удар российских ВС по военной базе под Львовом еще раз подтверждает, что поставлять Киеву оружие опасно, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:02

2022-03-14T15:02

2022-03-14T15:43

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Удар российских ВС по военной базе под Львовом еще раз подтверждает, что поставлять Киеву оружие опасно, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Правительство приняло четкие решения: мы не будем посылать ни солдат, ни оружие и не позволим ввозить через нас на Украину летальное оружие", — написал он в Facebook.Накануне утром Вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам ВСУ в Старичах и на военном полигоне Яворовский в Львовской области. В результате было уничтожено до 180 наемников и крупная партия иностранных вооружений."Надеюсь, теперь все понимают, что если бы мы не запретили транзит поставок оружия через Венгрию, то при его передаче на венгерско-украинской границе образовалась бы очередь, а это создало бы угрозу для атаки, похожей на вчерашнюю, на территории Закарпатья, вблизи границы Украины и Венгрии", — отметил Сийярто.Он раскритиковал позицию оппозиционных партий в Венгрии, которые выступают за отправку солдат и поставки оружия Киеву."Здравомыслящий человек не может этого хотеть! Запрет на передачу оружия означает безопасность, а возможное разрешение — на чем настаивают левые — означает угрозу", — заключил он.Как ранее сообщал официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков, наемники на Украине совершают диверсии и налеты на российскую военную технику и авиацию. Такие атаки совершаются с применением западного оружия: противотанковых комплексов Javelin (США), NLAW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, для освоения которых требуется серьезная подготовка, заметили в ведомстве.В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уточнял, что общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Киева приблизилось к 20 тысячам. По его словам, речь идет об "опытных ветеранах и добровольцах из 52 стран".Минобороны России призвало иностранных граждан семь раз подумать, прежде чем ехать воевать на Украину. Владимир Путин сказал, что националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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