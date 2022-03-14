https://ria.ru/20220314/voennyy-1778035559.html
Генпрокуратура ЛНР задержала украинского военного, брошенного сослуживцами
Генпрокуратура ЛНР задержала украинского военного, брошенного сослуживцами - РИА Новости, 14.03.2022
Генпрокуратура ЛНР задержала украинского военного, брошенного сослуживцами
Работники Генеральной прокуратуры Луганской народной республики на территории Меловского района задержали украинского военнослужащего из военной части 9938,... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:26
2022-03-14T12:26
2022-03-14T12:26
обострение ситуации в днр и лнр
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вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Работники Генеральной прокуратуры Луганской народной республики на территории Меловского района задержали украинского военнослужащего из военной части 9938, которого бросили сослуживцы, сообщила Генпрокуратура."Задержанный рассказал о том, как командование бросило военнослужащих и спешно сбежало с позиций", - сообщило журналистам ведомство.При допросе военный сообщил, что его зовут Александр Самолюга, 1986 года рождения, является местным жителем. Служил инженером-техником."Был брошен на позиции, ушли все", - пожаловался он на допросе. По его словам, после того, как его оставили, он отнес оружие и форму к себе домой.Генеральная прокуратура ЛНР напомнила, что в отношении всех сложивших оружие военнослужащих будут проведены проверки."Те военнослужащие, которые не совершали в отношении мирного населения ЛНР военные преступления, будут отпущены домой", - сообщили в Генпрокуратуре.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/otmorozki-1777962321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
Генпрокуратура ЛНР задержала украинского военного, брошенного сослуживцами
ГП ЛНР задержала в Меловском районе украинского военного, брошенного сослуживцами
ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Работники Генеральной прокуратуры Луганской народной республики на территории Меловского района задержали украинского военнослужащего из военной части 9938, которого бросили сослуживцы, сообщила Генпрокуратура.
"Задержанный рассказал о том, как командование бросило военнослужащих и спешно сбежало с позиций", - сообщило журналистам ведомство.
При допросе военный сообщил, что его зовут Александр Самолюга, 1986 года рождения, является местным жителем. Служил инженером-техником.
"Был брошен на позиции, ушли все", - пожаловался он на допросе. По его словам, после того, как его оставили, он отнес оружие и форму к себе домой.
Генеральная прокуратура ЛНР
напомнила, что в отношении всех сложивших оружие военнослужащих будут проведены проверки.
"Те военнослужащие, которые не совершали в отношении мирного населения ЛНР военные преступления, будут отпущены домой", - сообщили в Генпрокуратуре.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.