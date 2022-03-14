https://ria.ru/20220314/ukraina-1778080957.html

ОЭСР предложила разработать "План Маршалла" для Украины

ОЭСР предложила разработать "План Маршалла" для Украины - РИА Новости, 14.03.2022

ОЭСР предложила разработать "План Маршалла" для Украины

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает необходимым разработать план по восстановлению Украины аналогичный Плану Маршалла, который... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:02

2022-03-14T15:02

2022-03-14T15:02

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

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МАДРИД, 14 мар – РИА Новости. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает необходимым разработать план по восстановлению Украины аналогичный Плану Маршалла, который был применен в Европе после Второй мировой войны, заявил генеральный секретарь организации Матиас Корманн."Настало время подумать о "Плане Маршалла" для Украины, и мы обсуждаем меры в связи с этим… ОЭСР очень сконцентрировала на том, чтобы помочь восстановлению Украины", - заявил он на мероприятии в Мадриде Fórum Europa.Предварительные оценки о сумме ущерба, нанесенном экономике с начала операции России на Украине, организация собирается обнародовать в этот четверг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/ukraina-1778014920.html

https://ria.ru/20220314/ukraina-1778024350.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, оэср, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр