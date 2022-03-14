https://ria.ru/20220314/turtsiya-1778018935.html
В отелях Турции планируют вернуть "шведский стол"
В отелях Турции планируют вернуть "шведский стол" - РИА Новости, 14.03.2022
В отелях Турции планируют вернуть "шведский стол"
Власти Турции в апреле намерены отменить большинство ковидных ограничений в отелях, в том числе и раздачу блюд официантами вместо привычного "шведского стола",... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:04
2022-03-14T12:04
2022-03-14T12:04
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Власти Турции в апреле намерены отменить большинство ковидных ограничений в отелях, в том числе и раздачу блюд официантами вместо привычного "шведского стола", сообщает АТОР.В местных СМИ и на профессиональных форумах обсуждают документ Агентства по продвижению и развитию туризма (TGA). Там говорится об исключении 15 пунктов правил, прописанных в сертификате. В частности, предполагается вернуться к практике самообслуживания в ресторанах: гости будут сами накладывать блюда и наливать напитки. Пока это делают официанты.Также хотят убрать со столов санитайзеры, а в ванных комнатах заменить разовые пакетики шампуня и мыла на пополняемые диспенсеры, как было ранее.Измерение температуры персонала и постояльцев перестанет быть обязательным, заполнение медицинских анкет гостями — тоже, а маски обяжут носить только отдыхающих с симптомами заболевания. Еще можно будет сократить дистанцию на открытом воздухе между столами, стульями, шезлонгами.Предполагается, что TGA обнародует окончательную версию документа 1 апреля, и он вступит в силу 10 апреля. Пока агентство не комментирует обсуждаемую участниками рынка информацию.В Турции уже отменен ряд ковидных ограничений. Так, с 4 марта туристам не нужно получать HES-код для заселения в отели. Также сняты требования об обязательном ПЦР-тесте при перелетах между городами внутри страны для невакцинированных и не переболевших граждан. Больше не нужно использовать маску на открытом воздухе и в помещениях.
https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html
https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777505365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, отели, гостиницы, рестораны
В отелях Турции планируют вернуть "шведский стол"
АТОР: в Турции в отелях собираются снять ковидные ограничения и вернуть "шведский стол"
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Власти Турции в апреле намерены отменить большинство ковидных ограничений в отелях, в том числе и раздачу блюд официантами вместо привычного "шведского стола", сообщает
АТОР.
В местных СМИ и на профессиональных форумах обсуждают документ Агентства по продвижению и развитию туризма (TGA). Там говорится об исключении 15 пунктов правил, прописанных в сертификате.
В частности, предполагается вернуться к практике самообслуживания в ресторанах: гости будут сами накладывать блюда и наливать напитки. Пока это делают официанты.
Также хотят убрать со столов санитайзеры, а в ванных комнатах заменить разовые пакетики шампуня и мыла на пополняемые диспенсеры, как было ранее.
Измерение температуры персонала и постояльцев перестанет быть обязательным, заполнение медицинских анкет гостями — тоже, а маски обяжут носить только отдыхающих с симптомами заболевания. Еще можно будет сократить дистанцию на открытом воздухе между столами, стульями, шезлонгами.
Предполагается, что TGA обнародует окончательную версию документа 1 апреля, и он вступит в силу 10 апреля. Пока агентство не комментирует обсуждаемую участниками рынка информацию.
В Турции уже отменен ряд ковидных ограничений. Так, с 4 марта туристам не нужно получать HES-код для заселения в отели. Также сняты требования об обязательном ПЦР-тесте при перелетах между городами внутри страны для невакцинированных и не переболевших граждан. Больше не нужно использовать маску на открытом воздухе и в помещениях.