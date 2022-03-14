https://ria.ru/20220314/tarakany-1778269263.html
Власти Москвы исключили возможность появления мадагаскарских тараканов
Власти Москвы исключили возможность появления мадагаскарских тараканов - РИА Новости, 15.03.2022
Власти Москвы исключили возможность появления мадагаскарских тараканов
Появление в Москве популяции мадагаскарских тараканов практически невозможно, они не приспособлены к столичному климату, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-14T21:56
2022-03-14T21:56
2022-03-15T14:58
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москва
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Появление в Москве популяции мадагаскарских тараканов практически невозможно, они не приспособлены к столичному климату, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в СМИ сообщили, что в Москве обнаружили колонии мадагаскарских шипящих тараканов.По данным специалистов из ГУП "Московский городской центр дезинфекции", за долгие годы их работы обращений по поводу обнаружения этих насекомых от жителей столицы не поступало и вероятность такого крайне мала."Тем не менее если столь необычное событие все-таки произошло, помните: этот вид совершенно не опасен для человека. Крупные насекомые издают пугающие шипящие звуки, но никакой реальной угрозы не представляют", - говорится в сообщении.Отмечается, что заметив экзотических насекомых, можно звонить в ГУП "Московский городской центр дезинфекции" по многоканальному телефону 8-499-188-33-33.
https://ria.ru/20220314/maski-1778076428.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Появление в Москве популяции мадагаскарских тараканов практически невозможно, они не приспособлены к столичному климату, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее в СМИ сообщили, что в Москве
обнаружили колонии мадагаскарских шипящих тараканов.
"Сегодня горожан встревожила новость о появлении в столице мадагаскарских тараканов. Этих насекомых в домашних условиях разводят любители экзотики. Тропическое насекомое не приспособлено к нашему климату. Потому, даже если от невнимательного владельца сбегут сразу несколько особей, образование устойчивых колоний практически невозможно", - говорится в сообщении.
По данным специалистов из ГУП "Московский городской центр дезинфекции", за долгие годы их работы обращений по поводу обнаружения этих насекомых от жителей столицы не поступало и вероятность такого крайне мала.
"Тем не менее если столь необычное событие все-таки произошло, помните: этот вид совершенно не опасен для человека. Крупные насекомые издают пугающие шипящие звуки, но никакой реальной угрозы не представляют", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заметив экзотических насекомых, можно звонить в ГУП "Московский городской центр дезинфекции" по многоканальному телефону 8-499-188-33-33.