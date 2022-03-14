https://ria.ru/20220314/tarakany-1778269263.html

Власти Москвы исключили возможность появления мадагаскарских тараканов

Власти Москвы исключили возможность появления мадагаскарских тараканов - РИА Новости, 15.03.2022

Власти Москвы исключили возможность появления мадагаскарских тараканов

Появление в Москве популяции мадагаскарских тараканов практически невозможно, они не приспособлены к столичному климату, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-14T21:56

2022-03-14T21:56

2022-03-15T14:58

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Появление в Москве популяции мадагаскарских тараканов практически невозможно, они не приспособлены к столичному климату, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в СМИ сообщили, что в Москве обнаружили колонии мадагаскарских шипящих тараканов.По данным специалистов из ГУП "Московский городской центр дезинфекции", за долгие годы их работы обращений по поводу обнаружения этих насекомых от жителей столицы не поступало и вероятность такого крайне мала."Тем не менее если столь необычное событие все-таки произошло, помните: этот вид совершенно не опасен для человека. Крупные насекомые издают пугающие шипящие звуки, но никакой реальной угрозы не представляют", - говорится в сообщении.Отмечается, что заметив экзотических насекомых, можно звонить в ГУП "Московский городской центр дезинфекции" по многоканальному телефону 8-499-188-33-33.

https://ria.ru/20220314/maski-1778076428.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва