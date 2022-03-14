https://ria.ru/20220314/stantsiya-1778162889.html

Рогозин рассказал о планах создания военно-прикладной орбитальной станции

Рогозин рассказал о планах создания военно-прикладной орбитальной станции - РИА Новости, 14.03.2022

Рогозин рассказал о планах создания военно-прикладной орбитальной станции

Россия сделает свою новую орбитальную станцию военно-прикладной, если обстановка в мире будет враждебной, заявил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T21:30

2022-03-14T21:30

2022-03-14T23:17

дмитрий рогозин

россия

в мире

космос - риа наука

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Россия сделает свою новую орбитальную станцию военно-прикладной, если обстановка в мире будет враждебной, заявил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Если геополитическая обстановка по отношению к России будет враждебной, то новая орбитальная станция будет военно-прикладной", - сказал Рогозин в эфире радио Sputnik.

https://ria.ru/20220314/roskosmos-1778109344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

дмитрий рогозин, россия, в мире, космос - риа наука