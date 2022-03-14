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Рогозин рассказал о планах создания военно-прикладной орбитальной станции
Рогозин рассказал о планах создания военно-прикладной орбитальной станции - РИА Новости, 14.03.2022
Рогозин рассказал о планах создания военно-прикладной орбитальной станции
Россия сделает свою новую орбитальную станцию военно-прикладной, если обстановка в мире будет враждебной, заявил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T21:30
2022-03-14T21:30
2022-03-14T23:17
дмитрий рогозин
россия
в мире
космос - риа наука
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Россия сделает свою новую орбитальную станцию военно-прикладной, если обстановка в мире будет враждебной, заявил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Если геополитическая обстановка по отношению к России будет враждебной, то новая орбитальная станция будет военно-прикладной", - сказал Рогозин в эфире радио Sputnik.
https://ria.ru/20220314/roskosmos-1778109344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий рогозин, россия, в мире, космос - риа наука
21:30 14.03.2022 (обновлено: 23:17 14.03.2022)
Рогозин рассказал о планах создания военно-прикладной орбитальной станции
Рогозин заявил, что Россия может создать военно-прикладную орбитальную станцию