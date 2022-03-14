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Рогозин рассказал о планах создания военно-прикладной орбитальной станции - РИА Новости, 14.03.2022
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Рогозин рассказал о планах создания военно-прикладной орбитальной станции
Рогозин рассказал о планах создания военно-прикладной орбитальной станции - РИА Новости, 14.03.2022
Рогозин рассказал о планах создания военно-прикладной орбитальной станции
Россия сделает свою новую орбитальную станцию военно-прикладной, если обстановка в мире будет враждебной, заявил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T21:30
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дмитрий рогозин
россия
в мире
космос - риа наука
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Россия сделает свою новую орбитальную станцию военно-прикладной, если обстановка в мире будет враждебной, заявил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Если геополитическая обстановка по отношению к России будет враждебной, то новая орбитальная станция будет военно-прикладной", - сказал Рогозин в эфире радио Sputnik.
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дмитрий рогозин, россия, в мире, космос - риа наука
21:30 14.03.2022 (обновлено: 23:17 14.03.2022)
 
Рогозин рассказал о планах создания военно-прикладной орбитальной станции

Рогозин заявил, что Россия может создать военно-прикладную орбитальную станцию

© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Россия сделает свою новую орбитальную станцию военно-прикладной, если обстановка в мире будет враждебной, заявил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Если геополитическая обстановка по отношению к России будет враждебной, то новая орбитальная станция будет военно-прикладной", - сказал Рогозин в эфире радио Sputnik.
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 16:39
"Роскосмос" приобрел пакет акций Ярославского радиозавода
 
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