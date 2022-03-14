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Семь подразделений ВСУ потеряли 1211 человек, заявили в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778160053.html
Семь подразделений ВСУ потеряли 1211 человек, заявили в ДНР
Семь подразделений ВСУ потеряли 1211 человек, заявили в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
Семь подразделений ВСУ потеряли 1211 человек, заявили в ДНР
Семь подразделений украинских войск потеряли 1211 человек с начала спецоперации на Украине, следует из заявления Народной милиции ДНР. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T21:05
2022-03-14T21:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Семь подразделений украинских войск потеряли 1211 человек с начала спецоперации на Украине, следует из заявления Народной милиции ДНР.Согласно заявлению, наибольшие потери понесла 53-я механизированная бригада - 279 человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/voennye-1778154796.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины
21:05 14.03.2022
 
Семь подразделений ВСУ потеряли 1211 человек, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР: семь подразделений ВСУ потеряли 1211 человек с начала спецоперации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМобилизованные жители в Новоазовске
Мобилизованные жители в Новоазовске - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мобилизованные жители в Новоазовске
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Семь подразделений украинских войск потеряли 1211 человек с начала спецоперации на Украине, следует из заявления Народной милиции ДНР.
Согласно заявлению, наибольшие потери понесла 53-я механизированная бригада - 279 человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Сдавшиеся военнослужащие Украины - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 20:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На сторону ДНР перешли 170 украинских военных
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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