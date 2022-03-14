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FT: ЕС обсуждает введение новых санкций против Романа Абрамовича
FT: ЕС обсуждает введение новых санкций против Романа Абрамовича - РИА Новости, 14.03.2022
FT: ЕС обсуждает введение новых санкций против Романа Абрамовича
Европейский союз обсуждает введение новых персональных санкций против бизнесмена и бывшего губернатора Чукотского автономного округа Романа Абрамовича и еще 14... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T00:41
2022-03-14T00:41
россия
в мире
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Европейский союз обсуждает введение новых персональных санкций против бизнесмена и бывшего губернатора Чукотского автономного округа Романа Абрамовича и еще 14 человек, пишет газета Financial Times.Журналисты делового издания ознакомились с предварительной версией списка: он включает в себя четверо "олигархов", семь связанных с Кремлем бизнесменов и четверых людей, связанных с "кампанией по дезинформации". По данным газеты, новый пакет санкций будет объявлен в понедельник.Сообщается, что также рассматриваются дальнейшие санкции против государственных предприятий РФ, в том числе в таких сферах, как авиастроение и судостроение, дополнительные ограничения банковского сектора России, запрет на импорт российского железа и сталелитейной продукции, запрет на новые инвестиционные проекты в стране и запрет на экспорт "предметов роскоши".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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россия, в мире
00:41 14.03.2022
 
FT: ЕС обсуждает введение новых санкций против Романа Абрамовича

FT: ЕС обсуждает введение новых санкций против Романа Абрамовича и еще 14 человек

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРоман Абрамович
Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Роман Абрамович
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Европейский союз обсуждает введение новых персональных санкций против бизнесмена и бывшего губернатора Чукотского автономного округа Романа Абрамовича и еще 14 человек, пишет газета Financial Times.
Журналисты делового издания ознакомились с предварительной версией списка: он включает в себя четверо "олигархов", семь связанных с Кремлем бизнесменов и четверых людей, связанных с "кампанией по дезинформации". По данным газеты, новый пакет санкций будет объявлен в понедельник.
Сообщается, что также рассматриваются дальнейшие санкции против государственных предприятий РФ, в том числе в таких сферах, как авиастроение и судостроение, дополнительные ограничения банковского сектора России, запрет на импорт российского железа и сталелитейной продукции, запрет на новые инвестиционные проекты в стране и запрет на экспорт "предметов роскоши".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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