https://ria.ru/20220314/razocharovanie-1778077283.html

В Кремле назвали заявления США и ЕС о "разочаровании" Путина провокацией

В Кремле назвали заявления США и ЕС о "разочаровании" Путина провокацией - РИА Новости, 14.03.2022

В Кремле назвали заявления США и ЕС о "разочаровании" Путина провокацией

В России обратили внимание на заявления из США и ЕС про "разочарование" Путина: считают это провокационным подталкиванием к штурму городов, заявил... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:48

2022-03-14T14:48

2022-03-14T14:48

в мире

россия

киев

сша

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В России обратили внимание на заявления из США и ЕС про "разочарование" Путина: считают это провокационным подталкиванием к штурму городов, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."В Москве обратили внимание на недавние заявления высших должностных лиц США и ЕС, Салливана и Борреля, о том, что Путин, дескать, разочарован тем, что его войска не продвигаются вперёд так, как он думал, в городах, включая Киев... Упомянутые высшие должностные лица США и ЕС, судя по всему, подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины с целью возложить на нашу страну ответственность за гибель мирных граждан. Мы считаем, что такая позиция является провокационной", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220314/kuleba-1778071471.html

россия

киев

сша

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Ольга Маркова

в мире, россия, киев, сша, дмитрий песков, владимир путин