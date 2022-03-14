https://ria.ru/20220314/razocharovanie-1778077283.html
В Кремле назвали заявления США и ЕС о "разочаровании" Путина провокацией
В Кремле назвали заявления США и ЕС о "разочаровании" Путина провокацией - РИА Новости, 14.03.2022
В Кремле назвали заявления США и ЕС о "разочаровании" Путина провокацией
В России обратили внимание на заявления из США и ЕС про "разочарование" Путина: считают это провокационным подталкиванием к штурму городов, заявил... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:48
2022-03-14T14:48
2022-03-14T14:48
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владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В России обратили внимание на заявления из США и ЕС про "разочарование" Путина: считают это провокационным подталкиванием к штурму городов, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."В Москве обратили внимание на недавние заявления высших должностных лиц США и ЕС, Салливана и Борреля, о том, что Путин, дескать, разочарован тем, что его войска не продвигаются вперёд так, как он думал, в городах, включая Киев... Упомянутые высшие должностные лица США и ЕС, судя по всему, подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины с целью возложить на нашу страну ответственность за гибель мирных граждан. Мы считаем, что такая позиция является провокационной", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, сша, дмитрий песков, владимир путин
В Кремле назвали заявления США и ЕС о "разочаровании" Путина провокацией
Пресс-секретарь Песков назвал заявления США и ЕС о "разочаровании" Путина провокацией