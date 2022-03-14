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В Кремле назвали заявления США и ЕС о "разочаровании" Путина провокацией - РИА Новости, 14.03.2022
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В Кремле назвали заявления США и ЕС о "разочаровании" Путина провокацией
В Кремле назвали заявления США и ЕС о "разочаровании" Путина провокацией - РИА Новости, 14.03.2022
В Кремле назвали заявления США и ЕС о "разочаровании" Путина провокацией
В России обратили внимание на заявления из США и ЕС про "разочарование" Путина: считают это провокационным подталкиванием к штурму городов, заявил... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:48
2022-03-14T14:48
в мире
россия
киев
сша
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В России обратили внимание на заявления из США и ЕС про "разочарование" Путина: считают это провокационным подталкиванием к штурму городов, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."В Москве обратили внимание на недавние заявления высших должностных лиц США и ЕС, Салливана и Борреля, о том, что Путин, дескать, разочарован тем, что его войска не продвигаются вперёд так, как он думал, в городах, включая Киев... Упомянутые высшие должностные лица США и ЕС, судя по всему, подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины с целью возложить на нашу страну ответственность за гибель мирных граждан. Мы считаем, что такая позиция является провокационной", - сказал Песков журналистам.
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в мире, россия, киев, сша, дмитрий песков, владимир путин
14:48 14.03.2022
 
В Кремле назвали заявления США и ЕС о "разочаровании" Путина провокацией

Пресс-секретарь Песков назвал заявления США и ЕС о "разочаровании" Путина провокацией

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В России обратили внимание на заявления из США и ЕС про "разочарование" Путина: считают это провокационным подталкиванием к штурму городов, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Москве обратили внимание на недавние заявления высших должностных лиц США и ЕС, Салливана и Борреля, о том, что Путин, дескать, разочарован тем, что его войска не продвигаются вперёд так, как он думал, в городах, включая Киев... Упомянутые высшие должностные лица США и ЕС, судя по всему, подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины с целью возложить на нашу страну ответственность за гибель мирных граждан. Мы считаем, что такая позиция является провокационной", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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