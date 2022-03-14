В ДНР во время обстрелов ранены пять мирных жителей
Представительство ДНР в СЦКК: в республике из-за обстрелов ВСУ ранены пять мирных жителей
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Пять мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения при обстрелах украинскими войсками освобожденных народной милицией ДНР территорий, ранее находившихся под контролем украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрелов ВФУ пяти мирных жителей с ранее освобожденных народной милицией ДНР территорий: женщина 1974 года рождения, женщина 1974 года рождения, мужчина 1972 года рождения, женщина, 1977 года рождения, девочка, 2014 года рождения", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.