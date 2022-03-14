https://ria.ru/20220314/ranenye-1778165423.html

В ДНР во время обстрелов ранены пять мирных жителей

В ДНР во время обстрелов ранены пять мирных жителей - РИА Новости, 14.03.2022

В ДНР во время обстрелов ранены пять мирных жителей

Пять мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения при обстрелах украинскими войсками освобожденных народной милицией ДНР территорий, ранее находившихся РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T22:00

2022-03-14T22:00

2022-03-14T22:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Пять мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения при обстрелах украинскими войсками освобожденных народной милицией ДНР территорий, ранее находившихся под контролем украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрелов ВФУ пяти мирных жителей с ранее освобожденных народной милицией ДНР территорий: женщина 1974 года рождения, женщина 1974 года рождения, мужчина 1972 года рождения, женщина, 1977 года рождения, девочка, 2014 года рождения", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/tribunal-1778162723.html

россия

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина