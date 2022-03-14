01:56 14.03.2022 (обновлено: 01:57 14.03.2022)
Кадыров заявил, что тысячи чеченских правоохранителей ждут своего часа
Глава Чечни Кадыров: тысячи правоохранителей готовы "ринуться в бой" против неонацистов
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном
Военнослужащие во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что число желающих выехать на Украину для участия в операции ежедневно растет, тысячи чеченских правоохранителей ждут своего часа.
"Каждый день количество желающих выехать на подмогу неуклонно растет, также ждут своего часа тысячи чеченских правоохранителей. Даже те, которые завершили военную карьеру и сейчас углубились в решение политических вопросов, готовы взять в руки старое доброе огнестрельное и ринуться в бой против неонацистской падали", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.