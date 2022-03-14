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Кадыров заявил, что тысячи чеченских правоохранителей ждут своего часа
Кадыров заявил, что тысячи чеченских правоохранителей ждут своего часа - РИА Новости, 14.03.2022
Кадыров заявил, что тысячи чеченских правоохранителей ждут своего часа
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что число желающих выехать на Украину для участия в операции ежедневно растет, тысячи чеченских правоохранителей ждут своего... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T01:56
2022-03-14T01:57
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что число желающих выехать на Украину для участия в операции ежедневно растет, тысячи чеченских правоохранителей ждут своего часа.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/kadyrov-1777972079.html
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донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, в мире, украина
01:56 14.03.2022 (обновлено: 01:57 14.03.2022)
 
Кадыров заявил, что тысячи чеченских правоохранителей ждут своего часа

Глава Чечни Кадыров: тысячи правоохранителей готовы "ринуться в бой" против неонацистов

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном
Военнослужащие во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Военнослужащие во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что число желающих выехать на Украину для участия в операции ежедневно растет, тысячи чеченских правоохранителей ждут своего часа.
"Каждый день количество желающих выехать на подмогу неуклонно растет, также ждут своего часа тысячи чеченских правоохранителей. Даже те, которые завершили военную карьеру и сейчас углубились в решение политических вопросов, готовы взять в руки старое доброе огнестрельное и ринуться в бой против неонацистской падали", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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