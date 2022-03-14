https://ria.ru/20220314/pravookhraniteli-1777976739.html

Кадыров заявил, что тысячи чеченских правоохранителей ждут своего часа

Кадыров заявил, что тысячи чеченских правоохранителей ждут своего часа - РИА Новости, 14.03.2022

Кадыров заявил, что тысячи чеченских правоохранителей ждут своего часа

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что число желающих выехать на Украину для участия в операции ежедневно растет, тысячи чеченских правоохранителей ждут своего... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T01:56

2022-03-14T01:56

2022-03-14T01:57

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россия

луганская народная республика

в мире

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что число желающих выехать на Украину для участия в операции ежедневно растет, тысячи чеченских правоохранителей ждут своего часа.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/kadyrov-1777972079.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, в мире, украина