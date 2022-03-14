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Поклонская сравнила нападки на русских за границей с инквизицией - РИА Новости, 14.03.2022
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Поклонская сравнила нападки на русских за границей с инквизицией
Поклонская сравнила нападки на русских за границей с инквизицией - РИА Новости, 14.03.2022
Поклонская сравнила нападки на русских за границей с инквизицией
Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская сравнила с инквизицией нападки на русских людей за рубежом после начала спецоперации на Украине. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T08:45
2022-03-14T10:57
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская сравнила с инквизицией нападки на русских людей за рубежом после начала спецоперации на Украине.По ее словам, национальность не может становиться причиной для притеснения и унижения.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению российского Министерства обороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
08:45 14.03.2022 (обновлено: 10:57 14.03.2022)
 
Поклонская сравнила нападки на русских за границей с инквизицией

Замглавы Россотрудничества Поклонская сравнила нападки на русских за рубежом с инквизицией

© Фото : @NataliaPoklonskaya/TelegramНаталья Поклонская во время визита в Херсонскую область
Наталья Поклонская во время визита в Херсонскую область - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Фото : @NataliaPoklonskaya/Telegram
Наталья Поклонская во время визита в Херсонскую область. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская сравнила с инквизицией нападки на русских людей за рубежом после начала спецоперации на Украине.
"На горячую линию Россотрудничества обращаются наши соотечественники, проживающие в западных странах. Нападки, которым они подвергаются из-за событий, происходящих в Украине, могут привести к различным негативным последствиям. Все это напоминает времена инквизиции, только теперь, в представлении западных стран, грехом является национальность", — сказала Поклонская РИА Новости.
По ее словам, национальность не может становиться причиной для притеснения и унижения.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению российского Министерства обороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 16:25
Поклонская призвала Запад сохранять здравый смысл
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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