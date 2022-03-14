https://ria.ru/20220314/poklonskaya-1777988865.html

Поклонская сравнила нападки на русских за границей с инквизицией

Поклонская сравнила нападки на русских за границей с инквизицией - РИА Новости, 14.03.2022

Поклонская сравнила нападки на русских за границей с инквизицией

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская сравнила с инквизицией нападки на русских людей за рубежом после начала спецоперации на Украине. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T08:45

2022-03-14T08:45

2022-03-14T10:57

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская сравнила с инквизицией нападки на русских людей за рубежом после начала спецоперации на Украине.По ее словам, национальность не может становиться причиной для притеснения и унижения.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению российского Министерства обороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220312/poklonskaya-1777843266.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия