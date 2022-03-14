https://ria.ru/20220314/peregovory-1778169605.html
Глава Минюста Украины присоединился к делегации на переговорах, заявил Киев
Глава Минюста Украины присоединился к делегации на переговорах, заявил Киев - РИА Новости, 14.03.2022
Глава Минюста Украины присоединился к делегации на переговорах, заявил Киев
Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська присоединился к украинской делегации на переговорах с Россией, сообщил советник главы офиса Владимира... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T22:49
2022-03-14T22:49
2022-03-14T22:49
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська присоединился к украинской делегации на переговорах с Россией, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк украинскому изданию Страна.ua."Да, это необходимость уделить скрупулёзное внимание юридическим деталям переговорного процесса", - сказал Подоляк.Четвертый раунд переговоров России и Украины прошел в понедельник в режиме видео-конференц-связи. По их итогам Подоляк заявил, что взята техническая пауза, переговоры будут продолжены во вторник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/peregovory-1778146810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
Глава Минюста Украины присоединился к делегации на переговорах, заявил Киев
Подоляк: глава Минюста Малюська присоединился к делегации на переговорах с Россией