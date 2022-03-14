https://ria.ru/20220314/peregovory-1778157489.html

Путин поделился с Беннетом оценками переговоров между Россией и Украиной

Путин поделился с Беннетом оценками переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 14.03.2022

Путин поделился с Беннетом оценками переговоров между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин поделился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом оценками переговорного процесса между представителями РФ и Украины,... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T20:48

2022-03-14T20:48

2022-03-14T20:48

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

нафтали беннет

украина

россия

израиль

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поделился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом оценками переговорного процесса между представителями РФ и Украины, проходящего в формате видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин поделился оценками переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, проходящего в эти дни в формате видеоконференцсвязи", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин и Беннет условились о продолжении диалога.

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778154982.html

украина

россия

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, нафтали беннет, украина, россия, израиль