https://ria.ru/20220314/peregovory-1778157489.html
Путин поделился с Беннетом оценками переговоров между Россией и Украиной
Путин поделился с Беннетом оценками переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 14.03.2022
Путин поделился с Беннетом оценками переговоров между Россией и Украиной
Президент России Владимир Путин поделился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом оценками переговорного процесса между представителями РФ и Украины,... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T20:48
2022-03-14T20:48
2022-03-14T20:48
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
нафтали беннет
украина
россия
израиль
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поделился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом оценками переговорного процесса между представителями РФ и Украины, проходящего в формате видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин поделился оценками переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, проходящего в эти дни в формате видеоконференцсвязи", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин и Беннет условились о продолжении диалога.
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778154982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, нафтали беннет, украина, россия, израиль
Путин поделился с Беннетом оценками переговоров между Россией и Украиной
Путин поделился с премьером Израиля оценками процесса переговоров между Россией и Украиной