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Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля - РИА Новости, 14.03.2022
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Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля
Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля - РИА Новости, 14.03.2022
Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T20:23
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нафтали беннет
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом", - говорится в сообщении.
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нафтали беннет, владимир путин, россия, израиль
20:23 14.03.2022 (обновлено: 20:28 14.03.2022)
 
Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля

Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
 Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 15:53
Израиль не станет путем обхода для санкций против России, заявил Лапид
 
Нафтали БеннетВладимир ПутинРоссияИзраиль
 
 
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