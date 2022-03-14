https://ria.ru/20220314/peregovory-1778155172.html
Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля
Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля - РИА Новости, 14.03.2022
Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T20:23
2022-03-14T20:23
2022-03-14T20:28
нафтали беннет
владимир путин
россия
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755750584_0:154:3231:1971_1920x0_80_0_0_3bee19e1aa09ec9560233d52026459d0.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220314/izrail-1778094969.html
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755750584_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_e3424bf630a23911e5f0d41759810869.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нафтали беннет, владимир путин, россия, израиль
20:23 14.03.2022 (обновлено: 20:28 14.03.2022)
Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля
Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля